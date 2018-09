Global School for Entrepreneurship leidt ondernemers op

De nieuwe hogeschool Global School for Entrepreneurship gaat studenten opleiden tot echte ondernemers. En daarvoor laat het de studenten al snel in aanraking komen met startups, ondernemers én het bestaan als ondernemer.

Dit jaar hebben twaalf studenten zich ingeschreven op de Global School for Entrepreneurship in Amsterdam. In het Student Hotel zal het allemaal gebeuren. Hier zijn studieplekken om te werken, een sportschool om even de gedachten te verzetten en staan er vakken als ‘Blockchain’ en ‘Social and spiritual entrepreneurship’ op het programma.

Opleidingen tot ondernemer

Nu zijn er in Nederland al meer hbo- en wo-opleidingen die mensen opleiden tot ondernemer. Zo heb je Nyenrode Business University, de opleiding Business Studies van InHolland, Ondernemerschap & Retail Management bij Hanzehogeschool Groningen en geeft de Erasmus Universiteit in Rotterdam extra begeleiding aan studenten met een eigen bedrijf.

‘Op uni’s vaak slechts een keuzevak’

De Global School for Entrepreneurship wil echter studenten zoveel mogelijk laten experimenteren, daarbij gesteund door experts en ondernemers die hun kennis en ervaring willen delen met de nieuwelingen. Decaan en mede-oprichter Thomas Blekman is van mening dat je ondernemen kunt leren, maar dat dit op universiteiten vaak toch slechts een keuzevak of een masters is. “Wij beginnen er op dag één al mee”, zo zegt hij tegenover het FD.

Global School for Entrepreneurship laat studenten experimenteren

Het curriculum van Hogeschool GSE is ontwikkeld met startups en studenten krijgen driekwart van de tijd college van ondernemers. Er zijn geen collegezalen, maar wel zogenaamde broedplaatsen waar de studenten kunnen samenwerken en vooral experimenteren. De private bachelor-opleiding kost 13.500 euro per jaar.

Deel