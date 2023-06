Leren ondernemen in de zomermaanden

Tenzij je zomerartikelen verkoopt, ben je nu waarschijnlijk minder druk. Opdrachtgevers gaan massaal op vakantie, waardoor dit het ideale moment is om aan je bedrijf te werken. Bijvoorbeeld door een cursus of training te volgen. Soms kan dat zelfs tot 1000 euro op kosten van de overheid.

Of je nu al wat jaren meedraait als online ondernemer of net begint, door de rustige zomermaanden goed te benutten heb jij straks een streepje voor op de concurrent. Er zijn trainingen genoeg om je bedrijf (beter) op de kaart te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een SEO-cursus, e-mailmarketing of personal branding.

Meer succes met je website

Als ondernemer lijkt het misschien gek om te starten in de rustigste periode van het jaar, maar niets is minder waar. Terwijl vrijwel iedereen op het strand of bij het zwembad ligt, kun jij in alle rust de nodige voorbereidingen treffen. En dat is hard nodig, want met zo veel online bedrijven is het belangrijker dan ooit om je te onderscheiden.

Onderscheiden belangrijker dan ooit.

Ook als gevestigde ondernemer kan het geen kwaad om te blijven innoveren. De mogelijkheden hiervoor zijn eindeloos. Open bijvoorbeeld een pop-upstore, lanceer bruisende social mediacampagnes of leer haarscherpe productfoto’s maken. Door de extra bezoekers en/of hogere conversie heb je de investering waarschijnlijk zo weer terugverdiend.

Vergeet niet om STAP-budget aan te vragen

Heb je een geschikte cursus gevonden, kijk dan eens of je in aanmerking komt voor het STAP-budget. De overheid introduceerde deze regeling om mensen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Iedereen die werkt of werk zoekt mag één keer per jaar budget aanvragen (maximaal 1000 euro) voor scholing op ontwikkeling.

Budget vaak binnen enkele uren op.

Om hiervoor in aanmerking te komen, zijn er wel een aantal voorwaarden. Zo moet de training in het STAP-scholingsregister staan. Aanbieders als Soofos en Springest hebben een groot aanbod STAP-erkende cursussen. Ook moet je het budget minstens vier weken voor de start aanvragen. Op maandag 3 juli om 10.00 uur begint het nieuwe tijdvak. Meestal is het budget binnen enkele uren op. Zorg er dus voor dat je voor tienen aansluit in de digitale wachtrij van het UWV.

Vanaf 2024 lastiger om STAP-budget te krijgen

Als het potje op is, kun je pas in het volgende tijdvak weer STAP-budget aanvragen. Dat is op maandag 4 september. De laatste mogelijk in 2023 is op woensdag 1 november. Vanaf 2024 wil de overheid stoppen met de huidige STAP-regeling. Hoewel het kabinet zoekt naar alternatieven zijn er nog geen concrete plannen bekend.

Wel gaan er geruchten dat de subsidie alleen bestemd is voor meerjarige opleidingen die zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Reden genoeg dus om deze zomer te gebruiken om je kennis bij te spijkeren.