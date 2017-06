‘Gastcolleges geven nieuwe energie’

Ondernemerschap leer je niet in de schoolbanken, je moet het ondervinden in de praktijk. Heb jij er als ondernemer wel eens aan gedacht om vanuit je eigen ervaring en vakkennis (gast)colleges te verzorgen binnen het hbo? We gingen met Werkenbijhogescholen.nl in gesprek om te vragen wat het ondernemers kan brengen – zowel zakelijk als op persoonlijk vlak.

Hogescholen staan graag open voor mensen uit het werkveld en ondernemers blijken daarvoor de ideale groep, zo geeft Brigitta van Dalen, Projectadviseur Arbeidsmarktbeleid bij Zestor, aan. Zestro is het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo en ging samen met Werkenbijhogescholen.nl langs bij ondernemers die wel eens een gastcollege hadden gegeven, om te zien wat het hen had gebracht.

“De ondernemers die ik sprak bleken professionals met jarenlange praktijkervaring, passie voor hun vak en veel kennis over de laatste stand van zaken in de beroepspraktijk”, aldus Brigitta. Ze ervaart veel meerwaarde voor de hogeschool en de instap is daarbij ook nog eens laag. “Scholen zijn meestal al blij als een ondernemer één, twee of drie keer per jaar wat komt vertellen. Qua tijdsinvestering is het prima te overzien. Natuurlijk vraagt het wat voorbereidingstijd, maar over je vak praten gaat veel ondernemers vrij gemakkelijk af.”

Het klinkt inderdaad makkelijk, maar ook één presentatie kost toch al heel wat tijd. En dus waren wij vooral benieuwd: wat kan zoiets je nou precies opleveren? Natuurlijk helpt het om je verhaal eens voor een groep te doen. Je kunt beter je eerste presentatie voor studenten houden dan voor een groep prospects. Je doet zo namelijk wat ervaring op met spreken in het openbaar en je kunt vrij eerlijk en openhartig met je publiek in gesprek gaan over wat zij denken dat er beter kan. Maar als presentaties geven je al gemakkelijk afgaat, wat is dan nog de meerwaarde van het geven van een gastcollege?

De beste stagiairs voor je eigen bedrijf

“Het kunnen werven van goede stagiairs is een van de voordelen die alle ondernemers volmondig noemen”, legt Brigitta uit. Als je werkt met studenten, pas-afgestudeerden en stagiaires, is het inderdaad een mooie kans om in een eerder stadium kennis te maken.

Sander Jacobs, oprichter en mede-eigenaar van onlinemarketingbureau Copper IM, verzorgt gastcolleges over internetmarketing en webanalytics op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. “Eén keer per schooljaar sta ik twee à drie dagen voor de klas, tijdens het semester waarin de studenten gastcolleges krijgen. Daarna gaan ze direct stagelopen.”

“Voor mij is het een uitgelezen kans om de beste studenten te kunnen filteren; ik heb ze dan zelf in de collegezaal gehad. We hebben inmiddels zes stagiairs gehad bij Copper IM. Ook vanuit andere hogescholen weliswaar, maar het merendeel kwam toch van de HAN en dat bevalt erg goed. We groeien volop en kijken op dit moment uit naar afstudeerders die wellicht bij ons willen komen werken.”

‘Bijblijven én bij de tijd blijven’

Tijdens het geven van gastcolleges breng je je eigen praktijkervaring over op leergierige hbo-studenten. Maar tegelijkertijd kun je ook van hén leren, zo ondervond Aljo Hartgers, partner bij Sizigy, een bureau voor contentcreatie, activatie en optimalisatie. Hij verzorgt zo’n drie keer per jaar een gastcollege Content Strategy op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zo’n gastcollege bestaat uit een college, een opdracht en een terugkomdag in dezelfde week.

Aljo: “De studenten houden me bij de tijd. Nog voordat Snapchat doorbrak, hoorde ik er al van. Willen mijn eigen opdrachtgevers een jonge doelgroep bereiken via Twitter, dan raad ik ze dat inmiddels af. Geen student gebruikt nog Twitter! Ofwel: ik krijg echt relevante marktinformatie mee van de studenten die ik lesgeef. Gratis marktonderzoek, als het ware.”

Lesgeven houdt je scherp

Ondernemers herkennen het vast uit hun eigen dagelijkse praktijk: wil je je boodschap goed overbrengen aan je eigen klanten of relaties, dan is het belangrijk om een helder verhaal te hebben. Verzorg je gastcolleges aan studenten, dan is dit minstens zo belangrijk. Je eigen verhaal weer eens onder de loep nemen, de hoofd- van de bijzaken onderscheiden, de logica bewaken… doceren houdt je dus ook scherp!

Je gaat een persoonlijke uitdaging aan

Sommige ondernemers geven regelmatig een presentatie voor of over hun werk en verzorgen soms ook trainingen of workshops aan kleinere groep. Met een gastcollege kun je zomaar voor een zaal met zestig studenten terechtkomen. Dat kan alleen maar betekenen dat je je vaardigheden om te presenteren, inspireren en motiveren verder zult ontwikkelen. Heb je die vaardigheden al op zak? Aljo: “Dan is het alsnog erg leuk om anderhalf uur over je eigen vak te praten.”

Het is vooral heel leuk!

Een extra voordeel aan het geven van gastcolleges is dat je uitgebreid over je vak kan praten tegenover jonge mensen die daar ook echt in geïnteresseerd zijn. Sterker nog, die dezelfde richting uit zouden willen. Verzorg je gastcolleges voor vierdejaars studenten die bijna gaan afstuderen? Net zoals dat jij dagelijks met klanten te maken hebt, gaan zij zelfstandig of in groepjes bij opdrachtgevers aan de slag. Je geeft ze de kans om zich nog verder in de materie te verdiepen en je kunt ze de tips en tricks bijbrengen die je zelf ook graag had meegekregen als student of beginnend professional.

‘Een fractie van de tijd die je kwijt zou zijn aan een slechte stagiaire’

Alle ondernemers die we spraken, gaven in hun eigen woorden aan: kun je er wat tijd voor vrijmaken, ga het dan zeker doen. Of zoals Sander het verwoordt: “De tijd die je kwijt bent aan het voorbereiden van je gastcollege, weegt absoluut op tegen de hoeveelheid tijd die je kwijt bent aan een slecht presterende stagiair.”

