Online Marketing Tornado: gratis boek voor ondernemers

De Online Marketing Tornado is een nieuw boek in ondernemersland. Tonny Loorbach en Martijn van Tongeren delen hierin hun beste strategieën en technieken van de afgelopen tien jaar. Het boek is sinds vandaag uit en Ondernemen & Internet kreeg ‘m als een van de eersten te zien.

Met 352 pagina’s aan inhoud noemen de schrijvers hun werk een ultieme ‘bijbel’ voor iedereen die online wilt ondernemen. “Toen wij aan dit boek begonnen was het ons idee om een simpele basisgids voor beginners te schrijven om ze kennis te laten maken met onze filosofie. Dit project liep door ons enthousiasme al snel gruwelijk uit de hand”, zo zeggen auteurs Tonny Loorbach en Martijn van Tongeren.

Na zes weken schrijven was De Online Marketing Tornado af. “Met gepaste trots durven wij te zeggen dat dit een 100% foolproof handleiding is voor iedereen die (in vrijheid) online wilt ondernemen.”

Het is een foolproof handleiding voor iedereen die wilt ondernemen.

Boek is gratis, alleen druk- en verzendkosten betalen

Mede ingegeven door de coronacrisis willen Tonny en Martijn het boek niet op de ouderwetse manier verkopen, maar gratis weggeven. Ze vragen alleen een vergoeding voor de druk- en verzendkosten.

De bezoekersmagneet

Het boek is opgedeeld in zes verschillende delen. Het eerste deel heet ‘de bezoekersmagneet’ en behandelt tal van zaken waarmee je de juiste bezoekers naar je website kunt krijgen. Het gaat onder meer in op de vier soorten bezoekers die er zijn, hoe je scoort op zoekwoorden en hoe Google waarde geeft aan pagina’s met autoriteit.

De rode loper

Deel twee heet ‘de rode loper’ en gaat dieper in op het omzetten van een bezoeker naar iemand die actie onderneemt. De lezer krijgt handvaten waarmee hij meer leads, klanten en andere resultaten uit de websitebezoekers kan halen. In honderd pagina’s wordt er meer verteld over het verkrijgen van de aandacht van je bezoekers, het zo inrichten van je pagina’s dat ze gaan converteren, waarom het blijvend testen van je website wordt aanbevolen en hoe de vertrouwensfunnel werkt.

De ultieme checkout

Deel drie heet ‘de ultieme checkout’ en gaat, zoals de titel al doet vermoeden, over de checkoutpagina. Hoe zorg je ervoor dat de klant die je hebt binnengetrokken (via bijvoorbeeld een landingspagina) en die overgaat tot aankoop ook daadwerkelijk en probleemloos bij je afrekent?

Lezers leren wat conversiekillers zijn, maar ook welke elementen juist de conversie een boost geven. Ook geven de auteurs tips over hoe je de orderwaarde per klant kunt verhogen.

Affiliate marketing

Het laatste deel heet ‘affiliate marketing’ en gaat in op deze manier van marketing waarbij in feite anderen reclame voor je maken. Bij affiliate marketing betaal je namelijk commissie aan partijen die voor jou klanten aanleveren. Er wordt verteld over de verschillende soorten beloningen (PPC, PPV, PPL en PPS), hoeveel commissie je geeft aan een affiliate en hoe je invloedrijke personen kunt vinden.

Memberships en communitybuilding

Het vijfde deel heet ‘memberships’ en gaat relatief kort in op hoe je voor structurele wederkerende inkomsten kan zorgen door een abonnement aan te bieden. Het zesde en laatste deel heet ‘community building’ en vertelt je waarom het belangrijk is om een aantal toegewijde fans te hebben en hierin te blijven investeren. Zo staat er een mooie anekdote in over hoe Warner Bros voor hun Harry Potter-attractiepark slechts zeven bloggers heeft ingezet om 350 miljoen mensen te bereiken.

Overzichtelijk opgebouwd boek

De Online Marketing Tornado is een overzichtelijk opgebouwd boek, waarbij beetje bij beetje de marketingtunnel wordt omgezet naar een marketingtornado. Een trechter die maar blijft wervelen omdat de ondernemer in elk onderdeel blijft investeren en dus bijvoorbeeld niet stopt met marketing zodra de bezoeker is binnengehaald.

De lezer krijgt tal van verhelderende anekdotes voorgeschoteld, nieuwe termen worden simpel uitgelegd en de vele citaten en afbeeldingen maken het dikke boek lekker leesbaar. Het boek is via de website van IMU gratis aan te vragen, maar zoals gezegd dien je dan nog wel de druk- en verzendkosten te betalen.

Deel