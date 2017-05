Wees als ZZP’er duidelijker online zichtbaar

Een ZZP’er moet het hebben van zijn of haar opdrachten. En potentiële opdrachtgevers willen eerst weten wat ze in huis halen wanneer ze een ZZP’er inhuren. Voor zelfstandigen zonder personeel is het daarom belangrijk om je online te onderscheiden van je concurrenten. Want het overgrote merendeel van de opdrachtgevers checkt het online profiel van ZZP’ers met wie ze willen werken.

De markt voor ZZP’ers is veranderd in de loop der jaren. Nam je vroeger zelf het initiatief om mogelijke opdrachtgevers te interesseren voor je diensten, daar gaan bedrijven tegenwoordig steeds vaker zelf op zoek om iemand te vinden voor een opdracht. En dat gebeurt in deze tijden natuurlijk vooral online.

‘ZZP’ers weten niet hoe ze online identiteit moeten veranderen’

Uit onderzoek van MijnOnlineIdentiteit blijkt nu dat bijna 90 procent van de ondernemers online informatie checkt en deze informatie ook laat meewegen in hun keuze voor een ZZP’er. En dat terwijl diezelfde ZZP’ers vaak niet stilstaan bij welk effect hun online identiteit heeft op potentiële opdrachtgevers. “Veel ZZP’ers zijn zich er wel van bewust dat een positieve online indruk echt verschil maakt. Maar vaak weten ze niet hoe ze dit moeten doen, terwijl ruim twee derde van onze respondenten aangeeft er juist wel meer invloed en controle over te willen”, zo vertelt oprichter Martijn Barten.

De fout die nog veel gemaakt wordt, is dat er online van alles zichtbaar is, van Twitter-accounts tot openbare posts van een persoonlijk Facebook-profiel. Volgens het online platform realiseren ZZP’ers zich nog te weinig dat ze, met iedere uiting die ze online doen, een onuitwisbare indruk achterlaten. “Je moet altijd goed stil staan bij wat je publiceert en post, dus ook privé. Want ZZP’ers zijn persoon, zaak én merk ineen”, aldus Barten. Het kan zo maar gebeuren dat je als zelfstandig ondernemer een opdracht misloopt, omdat een potentiële opdrachtgever allerlei privézaken van je online zag die hij niet wilde zien.

Tips om je online identiteit te managen

Zaak is dus om privé en werk ook online gescheiden te houden en goed stil te staan bij alles wat je online deelt. De privézaken kun je sowieso al wat naar de achtergrond drukken, door veel ‘zakelijk’ aanwezig te zijn op het internet. Dit doe je bijvoorbeeld door regelmatig te bloggen, positieve reviews te genereren of je website verder te optimaliseren.

