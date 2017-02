Wat is Affiliate Marketing?

Als je veel bezoekers op je website hebt, zou een affiliate marketing programma zeer gunstig voor je kunnen zijn. Affiliate marketing houdt in dat je advertenties voor producten en services van bepaalde bedrijven op je website plaatst. Mocht iemand klikken op deze advertentie en op de website van de adverteerder een product of dienst aanschaffen, dan verdien je hierover een commissie. Het bedrag dat je kunt verdienen is van verschillende factoren afhankelijk en eigenlijk altijd variabel.

De meeste affiliate programmas geven je de optie om hun producten op verschillende manieren te adverteren. Zo is er de mogelijkheid om naar een bepaald product te linken, of gewoon naar de hele website. Soms gaat het zelfs verder. Daisycon , een van de grotere affiliate netwerken biedt mogelijkheden om hele overzichten of zelfs ‘webshops’ te genereren. Dit wil zeggen dat je zelf niets hoeft te doen, behalve er voor zorgen dat het product via je website aangeboden wordt. Mensen rekenen dus niet via jouw website af, maar je biedt wel een groot overzicht van (gerelateerde) producten aan, zodra men naar de kassa stuurt de code ze automatisch door. Dit is handig als je zelf geen webwinkel hebt, en een vrij grote ruimte over hebt om op te adverteren. Als je een website hebt met een nieuwsbrief, dan kun je ook daarin adverteren voor het product. Het zijn vaak de wat grotere sites die dit laatste doen, omdat zij veel lezers met de nieuwsbrief bereiken.



Wat zal ik adverteren?

Er zijn veel mensen met een website en er zijn ook veel mensen die hier geld mee proberen te verdienen. Deze mensen komen dan vaak uit bij affiliate marketing. Maar is hun website daar wel geschikt voor, is het onderwerp waar hun website over gaat wel iets waar ze producten bij kunnen verkopen? Voor de mensen met deze vragen is het antwoord simpel: bij elk onderwerp past wel een aantal producten waar je voor kunt adverteren!

Er zit natuurlijk wel een groot verschil in wat makkelijk verkoopt, of wat beter verdient. Dit is over het algemeen iets wat je gewoon zult moeten uitproberen op je website. Probeer verschillende producten uit en zie welke het beste bij je doelgroep en website passen en waar je de meeste winst op maakt.

Er zijn in grote lijnen natuurlijk wel een paar verschillen te noemen. Zo is het makkelijker om een digitaal product, zoals software, scripts en templates te verkopen dan niet-digitale producten zoals computers, meubilair en kleding. Mensen zijn bij de laatst genoemde producten nou eenmaal geneigd ze te willen aanraken, om het even in het echt te zien. En er zit natuurlijk ook nog een prijskaartje aan qua verzendingen! Bij digitale producten is het vrij simpel, je betaalt en je downloadt het product zo naar je computer.

Tips en hints voor affiliate marketing

Iemand zal niet zo snel een product kopen, omdat er toevallig alleen een link op je website staat. Het is daarom slim om te zorgen dat het product precies bij je website past. Je kunt er een pagina aan besteden. Schrijf een pagina met informatie over het product dat je wilt verkopen en dan plaats je op het einde een link waar ze het kunnen kopen. Dit werkt over het algemeen goed en zul je ook bij veel affiliate marketing websites tegenkomen. Er zijn ook affiliate programma’s waar ze jou deze informatie geven zodat je het op je site kan zetten. Dit is af te raden. Vaak passen de woordkeuzes totaal niet meer bij je website en doelgroep. En als je het zelf typt weet je zeker dat het uniek is! Het is misschien ook wel goed om het product eerst zelf te kopen, via je affiliate link, en kijken hoe alles in zijn werk gaat en hoe goed het product eigenlijk wel of niet is. Zo kun je je eigen ervaringen hier over kwijt op je website, wat het alleen maar interessanter maakt voor je bezoeker om te lezen.

Veel gemaakte fouten!

Hier volgen tenslotte nog even wat veel gemaakte fouten van affiliate marketeers, dit zijn dus geen tips en volg ze dus niet op. Probeer ze te vermijden!

Instelling; Het komt vaak genoeg voor dat mensen, die nieuw zijn op het gebied van affiliate marketing, heel simpel een website online gooien, beetje inhoud op de website plaatsen en dan een groot aantal banneradvertenties en pop-ups plaatsen om de producten te verkopen. Dit werkt eigenlijk nooit. De advertenties schrikken mensen af, en deze verlaten de website. Denk er niet te licht over en ga er serieus mee aan het werk. Een advertentie plaatsen die ergens niet thuishoort, doet meer kwaad dan goed.

Plaats/Plaatsing; Veel websites hebben in het design geen plaats voor een advertentie. Als je je eigen design maakt, of laat maken, houd dan altijd plek vrij voor een banner of andere soort advertentiemogelijkheid. Het is zeer belangrijk dat je advertentie een onderdeel van je website lijkt, zodat mensen er makkelijk op klikken.

Plaats niet je hele website vol met advertenties. Het is beter dat je één advertentie op je pagina hebt zodat je daar veel inkomen door verdiend, dan dat je hele site vol zit met advertenties waardoor het er niet uit ziet en je waarschijnlijk veel minder kunt verdienen. Want onthoud, de advertenties zijn er niet voor je bezoekers, maar voor jezelf. Het is voor de bezoekers soms heel irritant als er advertenties op de site staan. Onthoud dit dus als je je advertenties gaat plaatsen. Plaats alleen advertenties die passen bij de inhoud van je website en bij je doelgroep, en alleen op plaatsen waar deze het minst storend zijn.

Goede Nederlandse affiliate marketing bedrijven: