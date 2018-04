YouTube-ondernemer is beste zzp’er van Nederland

Britt van Smeerdijk, die YouTube-kanalen voor bedrijven beheert, mag zich een jaar lang de beste zzp’er van Nederland noemen. De 25-jarige onderneemster kreeg dit te horen tijdens de Dag van de ZZP’er, dat afgelopen zaterdag plaatsvond in Arnhem.

Dat Britt een eigen onderneming zou hebben, is iets wat ze al op jonge leeftijd wist. “Ik wist alleen nog totaal niet wat voor bedrijf ik dan zou hebben, maar ik wist zeker dat het er ooit kwam”, zo meldt ze op de website van de FOTY Awards, een prijs voor de ‘freelancer of the year’.

Britt richtte in 2016 met Booming Productions eindelijk haar eigen bedrijf op. Dit is een productiehuis dat gespecialiseerd is in het maken en produceren van online videocontent. Ook beheert ze YouTube-kanalen voor bedrijven. Ze heeft gewerkt met grote merken als NOC*NSF, Beachmasters, Heineken en Makro.

Haar pitchvideo:



‘Video is niet de toekomst, maar is nu’

De onderneemsters werd uit meer dan tienduizend deelnemers tot winnaar gekozen. “Een beeld zegt meer dan duizend woorden, en deze winnares snapt dat als geen ander. Video is niet de toekomst, maar is nu. Zij pakt haar kans op ondernemersgebied en weet haar mogelijkheden te verzilveren. Met veel plezier waren we unaniem in onze keuze”, aldus juryvoorzitter Marcel Molenaar, directeur Benelux bij LinkedIn.

Met haar productiebedrijf wil Britt bedrijven laten inzien dat ze zélf een eigen zender kunnen zijn en dat ze hier geen grote televisiezenders voor nodig hebben. “Bedrijven kunnen zelf waardevolle videocontent produceren dat veel verder gaat dan slechts een bedrijfsvideo. Video’s waar de klant behoefte aan heeft zonder dat het merk zelf per se op de voorgrond hoeft te treden, dat vind ik mooi. Video wordt nu nog te vaak wegbezuinigd en dat vind ik doodzonde. Je kan er zo ontzettend veel mee!”, aldus de winnares.

Britt heeft ook een persoonlijk YouTube-kanaal waar ze meer vertelt over haar leven als jonge onderneemster.

