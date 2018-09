Digitale ondernemers winnen prijzen

Adriaan Mol, oprichter van Mollie en Messagebird, heeft deze week de LOEY Award gewonnen. Paul Eggink ging diezelfde avond naar huis met de LOEY Talent Award. Digitale ondernemers werden deze week in het zonnetje gezet, want een dag later werd Manon van Beek uitgeroepen tot ICT Personality van 2018.

In het bijzijn van de 250 beste internetondernemers die ons land kent, werden woensdagavond de LOEY Awards uitgereikt. Dit zijn onafhankelijke prijzen voor de beste ondernemers in de vaderlandse online industrie. Uitgeroepen tot winnaar werd Adriaan Mol, bekend als oprichter van de collecterende payment service provider Mollie en diens spin-off Messagebird. Hij werd gekozen door een jury, met onder andere Pieter Zwart (Coolblue) en prins Bernhard van Oranje, op basis van groei, innovatie en inspiratie.

Paul Eggink wint LOEY Talent Award

Het aanwezige publiek had wel wat te zeggen over de winnaar van de LOEY Talent Aaward. Er kon gestemd worden op drie genomineerden: Joep Gommers (EclecticIQ), Thijs Bosgoed (BuyBay) en Paul Eggink (Temper). Die laatste ging er uiteindelijk, met 41 procent van de stemmen, met de titel vandoor.

Manon van Beek wint ITC Personality Award

Een dag later werd er elders in het land, tijdens de Avond van de Digitale Economie, nog een prijs uitgereikt aan een ondernemer. Het ging hierbij om de ICT Personality Award, bedoeld voor degene die een grote persoonlijke bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren van de digitale economie. Winnaar dit jaar werd Manon van Beek, bestuursvoorzitter van TenneT.

Zij was betrokken bij het liberaliseren van de energiesector en de introductie van groene stroom en elektrisch rijden en kan volgens de jury in haar nieuwe rol als bestuursvoorzitter de duurzame energietransitie verder mogelijk maken en versnellen.

Deel