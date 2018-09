Uitgaven aan digitale marketing met 44% gegroeid

Uitgaven aan digitale marketing zijn vorig jaar met 44 procent gegroeid in de VS en Groot-Brittannië. Deze markt is in deze twee landen nu 52 miljard dollar waard en de schatting is dat wereldwijde uitgaven aan digitale marketing bijna de 100 miljard dollar naderen.

“In tegenstelling tot het plaatsen van online advertenties via tussenpartijen, heeft digitale marketing, soms ook wel ‘martech’ genoemd, de aantrekkingskracht om merken direct klanten te laten benaderen via social media, zoekmachine-optimalisatie of spraakassistenten”, zo schrijft Reuters over deze markt.

Vaker in-house dan via tussenpartij

De 44 procent groei in uitgaven aan digitale marketing zou ook deels te verklaren zijn doordat steeds meer merken dergelijke manieren van adverteren liever zelf doen dan via tussenpartijen te laten lopen. Er luidt bijvoorbeeld kritiek op advertenties die naast ongewenste content worden geplaatst, waardoor de adverteerder in een verkeerd daglicht komt te staan.

Het budget dat deze merken vrijmaken voor digitale marketing komt vooral uit media-uitgaven en dit zal dus wel z’n impact hebben op bureaus die op dergelijke, meer traditionele media zijn gericht.

23% van budget gaat naar martech

Een rondvraag onder merken in de VS en Groot-Brittannië wijst uit dat zij 23 procent van hun budget uitgeven aan martech, terwijl het vorig jaar nog om 16 procent ging. En 63 procent van de techbudgetten werd in-house uitgegeven, tegenover 44 procent vorig jaar.

Verwacht wordt dat het nog wel even gaat rommelen in de advertentiewereld, onder meer door de databeschermingswetten in Europa en de ophef over hoe grote spelers als Google en Facebook met data omgaan.

