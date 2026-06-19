EU waarschuwt: Nederland heeft een talentprobleem

Volgens de Europese Unie zijn er tekorten aan ICT- en AI-specialisten in ons land. Dit kan verdere digitalisering van het mkb afremmen. De nieuwe coalitie wil meer nadruk leggen op het ontwikkelen en aanhouden van digitaal talent, maar er zijn nog geen concrete plannen.

Dit blijkt uit het ‘State of the Digital Decade 2026‘ rapport van de Europese Unie. Het rapport evalueert de vooruitgang van landen in de Europese Unie bij het realiseren van doelstellingen van het ‘Digitale Decennium 2030’. Volgens het onderzoek zijn in de meeste landen al veel stappen gemaakt, maar moet het tempo en de coördinatie van digitale verandering worden versterkt.

Digitale koploper, maar mkb blijft achter

Nederland is tot nu toe een van de digitale koplopers van Europa. Het merendeel van het land heeft goede verbindingen, zoals glasvezel, er wordt veel onderzoek gedaan naar technologische vernieuwing en daarnaast heeft Nederland een leidende positie als het gaat om geavanceerde technologieën.

Toch blijft het mkb achter. Volgens het rapport maken bedrijven in Nederland nog niet voldoende gebruik van geavanceerde digitale technologieën. Dit komt vooral door een gebrek aan vaardigheden en beperkte financiële middelen. Tech-startups zijn bijvoorbeeld aan het vertragen, mede door ingewikkelde regelgeving en een bekoeld investeringsklimaat.

Tekort aan ICT-specialisten

Volgens het Europese rapport is het aandeel werkzame ICT-specialisten in Nederland hoger dan het Europese gemiddelde. Toch is er nog steeds meer vraag naar deze specialisten dan aanbod. Dit komt onder andere door vergrijzing, het stijgend aantal deeltijdwerkers, een verslechtering van de kwaliteit en financiering van het hoger onderwijs, een tekort aan docenten, genderongelijkheid en misvattingen over loopbanen op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde.

Meer steun nodig in Nederland

De Europese Unie wil daarom dat Nederland meer inzet op het aantrekken van studenten in deze velden. Tegelijkertijd moet genderongelijkheid worden aangepakt, zodat ICT-specialisten langer werkzaam in het vak blijven.

‘De rol van digitale innovatiehubs moet worden uitgebreid’

Daarnaast willen de onderzoekers de rol van Europese digitale innovatiehubs (EDIH’s) uitbreiden om het mkb verder te helpen. Op dit moment zijn het vooral adviesdiensten, maar Europa wil dat de hubs gaan helpen met het in kaart brengen van behoeften, praktische use cases ontwikkelen en meer ondersteuning bieden in het implementatieproces van geavanceerde digitale technologieën.