Gebruik AI in mkb stijgt naar 70%

Zeven op de tien ondernemers gebruikt AI-technologie in 2026. Vorig jaar was dat aandeel nog maar een derde (33 procent). De technologie wordt vooral gebruikt als losse tool en voor laagdrempelige taken. Maar 36 procent zet AI in om inzicht te krijgen in bedrijfsprestaties.

Dit blijkt uit de nieuwste MKB Barometer van Exact. Ruim 1.700 Nederlandse ondernemers in het mkb deden mee aan de enquête. Een ander recent onderzoek, van STRATO, zei nog dat maar 15 procent van het mkb AI inzet voor routinetaken.

Wantrouwen houdt verdieping in gebruik van AI tegen

Volgens het onderzoek van Exact gebruiken ondernemers AI vooral voor het schrijven van teksten en het genereren van afbeeldingen (56 procent). Dat het niet ingezet wordt voor strategische doelen, komt vooral door onzekerheid en wantrouwen.

Bijna de helft van de mkb’ers is huiverig tegenover AI. Dit heeft niet alleen te maken met de technologie zelf, maar ook in het vertrouwen wie ermee werkt. Zeker wanneer bedrijfsresultaten in AI onderzocht moeten worden. Bijna de helft (48 procent) vindt het spannend om medewerkers met bedrijfsdata in AI te laten werken.

Verdienmodel gaat veranderen door AI

Toch verwacht twee op de vijf ondernemers (40 procent) dat AI invloed heeft op traditionele bedrijfsmodellen in hun sector. De manier waarop er geld wordt verdiend in de branche zal volgens hen veranderen. Eerder onderzoek in Europa liet ook al zien dat Nederlandse bedrijven verwachten dat AI hun online vindbaarheid gaat veranderen. Ongeveer 35 procent denkt hier slecht op voorbereid te zijn.

41% van de ondernemers geeft een grote prioriteit aan investeren in AI

Toch zien veel ondernemers ook kansen in AI. Twee derde van de onderzochte ondernemers (66 procent) ziet AI als een mogelijkheid om efficiënter te werken. Veel ondernemers willen wel met AI aan de slag, maar weten niet hoe het effectief kan worden ingezet (47 procent). Toch zegt twee op de vijf (41 procent) dat investeren in AI een grote prioriteit heeft.

‘Begin van een verschuiving’

“We staan aan het begin van een verschuiving waarin niet alleen kennis en ervaring bepalend zijn voor succes, maar ook de manier waarop ondernemers data en AI benutten. Veel mkb’ers gebruiken AI vandaag nog als losse tool naast hun werk. De volgende stap is dat AI meedraait in de financiële processen van een bedrijf. Bijvoorbeeld door automatisch afwijkingen in de boekhouding te detecteren en correcties voor te stellen of zelfs door te voeren. Of door direct antwoord te formuleren op vragen over winstgevendheid, cashflow of andere financiële KPI’s, met analyses over de achtergrond van afwijkingen ten opzichte van budget of vorige periodes”, vertelt Joep Hoeks, Chief Product Officer bij Exact.

‘De grootste waarde van AI ligt in het verbeteren van besluitvorming, niet in het automatiseren van een taak’

“Juist daar ligt de grootste waarde: niet in het automatiseren van een taak, maar in het verbeteren van besluitvorming. Zo krijgen ondernemers sneller inzicht, meer controle en meer ruimte om zich te richten op hun klanten en groei.”