Bedrijven slecht voorbereid op veranderingen door AI

Een groot deel van de Nederlandse bedrijven verwacht dat AI hun online vindbaarheid gaat veranderen, of al heeft veranderd. Maar 28.2 procent zegt hier goed op voorbereid te zijn. En nog eens 34.9 procent is hier nog helemaal niet klaar voor.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van team.blue, een AI-gedreven digitale partner die bedrijven helpt met marketing, online groei en hosting. In het ‘State of European Business 2026’-rapport deed het onderzoek naar hoe bedrijven online gevonden worden. Er deden in totaal 10.059 bedrijven uit 11 Europese landen mee, waaronder 725 Nederlandse bedrijven.

Nu al veranderingen in zoekresultaten door AI

Het internet is dankzij de opkomst van AI veranderd. Grote zoekmachines en sociale media bijvoorbeeld hebben hun zoekfuncties al aangepast, waardoor de getoonde resultaten bij een zoekopdracht wijzigen. In Europa zegt 39.6 procent van de bedrijven hier al gevolgen van te merken.

21% van de Nederlandse bedrijven heeft meer moeite met het bereiken van klanten

In Nederland heeft 35 procent van de bedrijven al problemen in de bedrijfsvoering ervaren, als gevolg van wijzigingen op grote platforms. Bijna 21 procent van de respondenten in Nederland zei ook dat het moeilijker is geworden om klanten te bereiken. Dit is een stuk lager dan het Europese gemiddelde van 31 procent.

Klanten veranderen van kanaal

Volgens het rapport komt nu 8.4 procent van de klanten bij een bedrijf terecht via AI-tools. Dat is hoger dan via online beoordelingen (7.9 procent). Het aandeel van deze kanalen ligt nog ver achter mond-op-mond reclame (72 procent) en zoekmachines (41 procent). Toch is duidelijk dat er een ontwikkeling gaande is en kunnen AI-tools een groter aandeel innemen in de toekomst.

Weinig inzicht in Nederland

Dat klanten te bereiken zijn op andere kanalen is duidelijk, net als het feit dat bedrijven het lastiger vinden om die klanten te bereiken. Het onderzoek toont ook aan dat maar liefst 71 procent van de Nederlandse bedrijven geen duidelijke data heeft over conversie (hoeveel websitebezoekers uiteindelijk klant worden).

Bedrijven in ons land willen dus wel meer klanten bereiken, maar weten nu niet goed welke inspanningen helpen bij het opleveren van nieuwe klanten. In de rest van de onderzochte landen hebben bedrijven vaker inzicht in conversie. Het Europese gemiddelde is 61.2 procent.

Digitaal fundament nodig

Volgens de onderzoekers is het steeds belangrijker om als bedrijf een sterke digitale basis te hebben, maar maken bedrijven vaak nog niet voldoende gebruik van de mogelijkheden van hun website. In Nederland heeft 84 procent van de bedrijven een website, in Europa is het gemiddelde 87 procent.

Maar 4 op de 10 Nederlandse bedrijven zegt dat hun website geoptimaliseerd is voor AI-zoekopdrachten

Wel heeft 64 procent de website volledig geoptimaliseerd voor mobiel, wat hoger is dan het Europese gemiddelde van 55 procent. Toch zegt maar 4 op de 10 Nederlandse bedrijven dat hun website is geoptimaliseerd voor AI-zoekopdrachten.

Meegroeien met AI

“AI maakt het voor bedrijven moeilijker om klanttrajecten en groeifactoren te begrijpen”, aldus Adrian Garrett, CRO Nederland bij team.blue. “Tegelijkertijd is het probleem duidelijker dan ooit: we worden overspoeld met nieuwe systemen, functies en technologieën, maar als deze niet effectief en in harmonie met elkaar worden gebruikt, is chaos onvermijdelijk. Verminderde transparantie is geen abstract toekomstprobleem. Het gebeurt nu, en het kan direct invloed hebben op de concurrentiepositie van een merk. Bedrijven moeten hun systemen en platformkeuzes herzien om ervoor te zorgen dat ze geïntegreerd zijn en meegroeien met AI.”