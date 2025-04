Sterkste stijging stoppende ondernemers in 10 jaar

Volgens de Kamer van Koophandel stopten bijna 61.000 ondernemingen in het eerste kwartaal van dit jaar. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, was dit een toename van 37 procent. Dit is de sterkste stijging van het aantal stoppende vestigingen in 10 jaar.

Dit blijkt uit het nieuwst KVK Trendrapport Q1 2025. Eerder dit jaar schreven we al dat er op 31 januari ruim 4.000 minder zelfstandigen stonden ingeschreven dan een maand eerder. In het nieuwe trendrapport kijkt de KvK niet alleen naar zzp’ers, maar naar het totale aantal stoppende vestigingen (stoppers).

Aantal stoppers was 60.964

In het eerste kwartaal was het aantal stoppers 60.964. In diezelfde periode in 2024 waren er 44.590 stoppers. Deze toename van 37 procent werd vooral veroorzaakt door stoppers in de sector Land- en tuinbouw (90 procent). Ook in de sectoren Gezondheid (72 procent) en Bouw (50 procent) waren er veel stoppers. Volgens de KvK is het uitzonderlijk dat er in alle sectoren een toename van het aantal stoppers is.

Maar liefst 73% van de stoppers is zzp’er

Van deze stoppers is bijna driekwart (73 procent) zzp’er. Ook zitten er mkb’ers onder het aantal stoppers. Hoewel het aantal stoppers snel toeneemt, daalde het aantal faillissementen voor het eerst sinds tweeënhalf jaar. In het afgelopen kwartaal telde de KvK 892 faillissementen. Een jaar eerder waren dat er nog 1.003.

‘Ondernemers te maken met kosten en onzekerheden’

“Ondernemers uit diverse sectoren hebben te maken met bijvoorbeeld hoge energiekosten, onzekerheid over (nieuwe) regelgeving en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Dat zal deels de grote toename van het aantal stoppers kunnen verklaren, naast het aantal ZZP’ers dat stopt doordat ze met pensioen zijn gegaan of zijn overgestapt naar een loondienstverband. Als ondernemers stoppen terwijl ze in principe een gezond bedrijf hebben, maar nu door externe omstandigheden niet meer kunnen ondernemen, is dat een negatieve ontwikkeling”, vertelt Josette Dijkhuizen, ondernemer en bijzonder hoogleraar Tilburg University.

Sterkste daling starters in 10 jaar

In het eerste kwartaal telde de KvK 60.448 starters. Vergeleken met een jaar eerder was dit een daling van 17 procent. Dit is de sterkste daling in de afgelopen 10 jaar.

Het aantal starters dat kiest voor een BV nam 25 procent toe, vergeleken met Q1 in 2024

Tegelijkertijd nam het aantal starters met de rechtsvorm Besloten Vennootschap (BV) toe, met 25 procent. Volgens de KvK kan dit te maken hebben met de handhaving op schijnzelfstandigheid en de, binnenkort, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.