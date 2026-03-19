Gemiddelde winst zzp’ers steeg 2%

In het afgelopen jaar verhoogde 57 procent van de Nederlandse zzp’ers het uurtarief. Begin dit jaar kwam het gemiddelde uurtarief namelijk uit op 83 euro per uur. Daarnaast is de gemiddelde winst ten opzichte van vorig jaar 2 procent gestegen, naar 61.570 euro.

Dit blijkt uit recent onderzoek van Knab, op basis van reacties van ruim 20.000 zelfstandig ondernemers. Uit onderzoek in 2025 bleek nog dat het gemiddelde landelijk uurtarief van zzp’ers 81 euro was.

Uurtarief gemiddeld 9% verhoogd

Volgens Knab verhoogden zzp’ers het uurtarief met gemiddeld 9 procent in de afgelopen twaalf maanden. Maar 2 procent van de ondervraagde ondernemers verlaagde het uurtarief. Stijgende kosten waren volgens 72 procent van de zzp’ers de belangrijkste reden om het uurtarief te verhogen. Andere redenen waren het hebben van meer ervaring of expertise (53 procent) of periodieke prijsverhogingen (29 procent). Ook een toenemende vraag speelde mee (26 procent).

Veel vraag naar zzp’ers

Volgens 82 procent van de zzp’ers is er veel vraag naar werk. Vorig jaar was dit aandeel iets hoger (84 procent). Maar alsnog is dit dus een ruime meerderheid. Terwijl de gemiddelde winst dus 2 procent steeg, nam het vertrouwen in ondernemerschap af. Maar 48 procent van de zzp’ers kijkt positief naar de toekomst van ondernemerschap in Nederland. Vorig jaar was dat aandeel nog 55 procent.

‘Opvallend contrast in cijfers’

“Wat opvalt is het contrast in de cijfers,” zegt Oskar Barendse, financieel expert bij Knab. “Veel zelfstandigen hebben hun bedrijf financieel goed op orde. De meerderheid verhoogt het tarief en verdient meer dan een jaar geleden. Tegelijkertijd zien we dat de zorgen over regelgeving en het ondernemersklimaat duidelijk toenemen. Ondernemers maken zich minder zorgen over hun eigen bedrijf, maar meer over de omstandigheden waarin ze moeten ondernemen.”