170.000 ondernemers in financiële problemen

Een op de vier zzp’ers zegt niet rond te kunnen komen van de zaak, blijkt uit KVK-onderzoek. Bij zo’n 170.000 ondernemers is dat een probleem. Zij hebben moeite om zakelijke rekeningen en belastingen te betalen. Vooral in de detailhandel zijn de problemen groot.

Ongeveer een half miljoen Nederlandse ondernemers kan niet rondkomen van enkel de bedrijfsinkomsten, concludeert de Kamer van Koophandel (KVK) op basis van onderzoek. Dat is ruim een vijfde (22 procent) van het totaal.

Nederland kent veel parttime ondernemers. Twee derde redt het dankzij ander eigen inkomen en/of steun van een partner met inkomen. Maar een groep van bijna 170.000 ondernemers heeft daardoor moeite om zakelijke rekeningen en belastingen te betalen, betaalachterstanden en/of schulden.

Zzp’ers in de detailhandel

Vooral zzp’ers hebben moeite om voldoende resultaat te boeken, leert het KVK-onderzoek onder achttienhonderd ondernemers: een kwart zegt niet rond te kunnen komen van de bedrijfsinkomsten, terwijl het in het mkb ‘slechts’ om iets meer dan één op de zeven bedrijfseigenaren gaat. Het probleem is het grootst in de sector detailhandel, gevolgd door de sectoren ICT & media en cultuur, sport & recreatie.

Online retailers

Twee op de vijf Nederlandse ondernemers in de detailhandel kan niet rondkomen van de eigen onderneming. De KvK heeft het niet nader onderzocht, maar het is aannemelijk dat er veel webwinkels tussen zitten.

Met name in de detailhandel is de problematiek groot

Ons land telt meer webshops dan fysieke winkels en het leeuwendeel van de inmiddels ruim honderdduizend webshops betreft eenmanszaken: 84 procent van de bedrijven uit de laatste peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt één werkzame persoon. De online detailhandelsbestedingen zitten weliswaar in de lift, maar vooral de grote ecommerce-spelers lijken te profiteren van de groei.

Verlies van klanten, kosten en regeldruk

Gevraagd naar de oorzaken van hun moeilijke financiële situatie noemen ondernemers verschillende oorzaken, waaronder verlies van klanten, stijgende kosten en regeldruk. Vooral zzp’ers die zich laten inhuren, bijvoorbeeld als webshopmanager of online marketeer, hebben met dat eerste te maken.

37,1% van de bedrijven in de detailhandel wil minder zzp’ers inhuren

Uit CBS-cijfers bleek deze week dat 37,1 procent van de bedrijven in de detailhandel verwachten dit jaar minder zzp’ers in dienst te nemen. De aangekondigde strengere controle op schijnzelfstandigheid speelt daarbij een belangrijke rol: voor meer dan de helft van de afschalende bedrijven in de detailhandel is dat dé reden om minder of geen extern personeel meer in te huren.

Uurtarieven

Uit het Knab ZZP Uurtarievenboekje blijkt dat het gemiddelde uurtarief uitkwam op 81 euro, maar dat er grote verschillen zijn tussen de uurtarieven in verschillende sectoren. Verder bleek dat zes op de tien zzp’ers afgelopen jaar hun tarief hadden verhoogd, gemiddeld met 10 procent.