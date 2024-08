Sinds 2010 bijna 1 miljoen nieuwe ondernemers

Vorig jaar waren er bijna 2,5 miljoen ondernemers geregistreerd in ons land. Dertien jaar eerder waren dit er nog 1,5 miljoen. Steeds meer vrouwen worden ondernemer. In 2010 was nog maar 32 procent van alle ondernemers een vrouw, in 2023 was het aandeel vrouwelijke ondernemers 36 procent.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dat het aandeel vrouwelijke ondernemers is gegroeid, kwam ook uit eerder onderzoek van ABN Amro naar voren. Toch is deze groei erg langzaam, zeker in vergelijking met de toename van het totale aantal ondernemers. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat vrouwelijke ondernemers minder toegang hebben tot financiering.

Veel vrouwen in veterinaire dienstverlening

Volgens het CBS zijn de meeste vrouwelijke ondernemers actief in de branches persoonlijke dienstverlening (84 procent), kledingindustrie (79 procent) en welzijnszorg zonder overnachting (76 procent).

Het aandeel startende vrouwelijke ondernemers was in 2023 het grootst in de veterinaire dienstverlening (86 procent). In dat jaar waren er in totaal 251.000 startende ondernemers.

Aandeel vrouwelijke starters in veterinaire dienstverlening groeide van 35% naar 62%

Sinds 2010 waren er elk jaar meer vrouwelijke startende ondernemers in de veterinaire dienstverlening dan mannelijke. Het aandeel vrouwelijke ondernemers groeide van 35 procent in 2010 naar 62 procent in 2023. Het aandeel mannelijke starters is in de branche reparatie en installatie van machines het grootst (98 procent). Sinds 2010 is dit amper veranderd.

Aandeel jonge ondernemers groeide naar 15%

Het onderzoek laat ook zien dat het aandeel oude en jonge ondernemers is gegroeid. Het aandeel ondernemers van 65 jaar en ouder groeide sinds 2010 van 6 naar 10 procent. Tegelijkertijd groeide het aandeel ondernemers jonger dan 30 jaar van 9 naar 15 procent.

Het aantal startende jonge ondernemers is groter dan het aantal stoppende jonge ondernemers

De sterke groei in het aantal jonge ondernemers komt doordat het aantal startende jonge ondernemers elk jaar groter is dan het aantal stoppende ondernemers van die leeftijd. Het aantal jonge starters neemt elk jaar toe, waardoor het verschil hiertussen groter wordt. In 2010 waren er nog 38.000 jonge starters, in 2023 waren het er 104.000.