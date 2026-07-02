Scholing zorgt voor meer investeringen

Voor het zestiende kwartaal op rij zijn kleine ondernemers minder bereid te investeren in hun bedrijf. Tegelijkertijd is er een trend te zien: ondernemers die vaker cursussen, scholing of events bijwonen, investeren meer in hun bedrijf.

Dit blijkt uit de twintigste editie van de Kleinbedrijf Index, van kredietverstrekker Qredits. Het onderzoekt de economische situatie van ondernemers in het kleinbedrijf. Ondernemers met minder dan vijf medewerkers worden ook meegenomen in het onderzoek.

Volgens het rapport blijft de economische situatie van het kleinbedrijf kwetsbaar. Voor het eerst in vier jaar is het ondernemersvertrouwen negatief. De betalingsindex, die aangeeft hoeveel procent van de ondernemers rekeningen binnen 30 dagen betaalt, is significant lager dan een kwartaal geleden. Voor het eerst zakt de index onder de 60.

Lage lonen zorgen voor druk investeringsruimte

Daarnaast verdient één op de vier ondernemers minder dan het sociaal minimum. Dit aandeel is zelfs hoger in de horeca, detailhandel en zorg/verzorging. Daar loopt het op naar één op de drie ondernemers.

Een op de vier ondernemers verdient minder dan het sociaal minimumloon

Deze druk heeft natuurlijk invloed op de investeringsruimte van bedrijven. Maar 23 procent investeert meer dan 10 procent van de omzet terug in de onderneming. De behoefte aan financiering stijgt tegelijkertijd naar 38 procent. Deze kapitaalbehoefte komt vooral van groeiende of stabiele bedrijven.

Positief effect van scholing

Het onderzoek laat ook zien dat educatie een positief effect heeft op investeringen. Hoe vaker ondernemers in 2024 en 2025 een cursus, scholing of event volgden, hoe hoger hun investeringen aan het eind van 2025 waren. De innovatie-index is daarom ook het laagst bij ondernemers die geen onderwijs volgden en stijgt bij ondernemers die meerdere keren educatie volgden.

Volgens bijna twee derde van de ondernemers draagt scholing en ontwikkeling bij aan het succes van het bedrijf. Daarnaast zien ze in scholing meerdere voordelen voor hun dienstverlening aan klanten, financiële resultaten, persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van hun werk.

60% volgt maar één cursus per twee jaar

Toch volgt het merendeel (60 procent) geen of maar één cursus, scholing of event per twee jaar. Er zijn wel verschillen tussen sectoren. Ondernemers in de zorg/verzorging en zakelijke dienstverlening lopen voorop in scholing. In horeca, detailhandel en bouw ligt dat lager.

Educatie moet toegankelijker

Volgens de onderzoekers moet er meer aandacht zijn voor onderwijs voor ondernemers. De huidige focus op scholing ligt nu vooral bij medewerkers, terwijl ondernemers juist groei, innovatie en investeringen binnen het bedrijf bepalen. Ze pleiten daarom voor meer fiscale stimulering van permanente educatie.

‘Permanente educatie is een belangrijk onderdeel van ondernemerschap’

“Deze editie van de Kleinbedrijf Index laat zien dat kennis direct bijdraagt aan ondernemerschap. Ondernemers die blijven leren, krijgen meer grip op hun bedrijf en zijn beter in staat om te vernieuwen en te investeren. Permanente educatie is daarom geen extraatje, maar een belangrijk onderdeel van gezond ondernemerschap. Bij Qredits combineren we financiering al jaren met coaching en training. Dat doen we vanuit onze missie om ondernemerschap toegankelijk te maken voor ondernemers in Nederland en op de Cariben”, vertelt Marco Smit, algemeen directeur van Qredits.