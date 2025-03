Aantal zzp’ers daalt met 4.000

Volgens de Kamer van Koophandel stonden er op 31 januari ruim 4.000 minder zelfstandigen ingeschreven dan een maand eerder. Deze afname in het aantal zzp’ers was al verwacht, doordat opdrachtgevers reageren op berichten over de aanpak van schijnzelfstandigheid.

In oktober 2024 bleek al uit onderzoek dat het aantal nieuwe zzp’ers flink daalde. Dat jaar schreven 31.820 nieuwe zelfstandigen zich in bij de Kamer van Koophandel, volgens de meting in oktober. Dit was 19,9 procent van het aantal nieuwe inschrijvingen in 2023 (toen waren er bijna 160.000 nieuwe zelfstandigen).

Er werd toen al verwacht dat deze daling zou doorzetten dit jaar, doordat de Belastingdienst aangeeft te willen handhaven op schijnzelfstandigheid. Ook neemt de zelfstandigenaftrek af, wat zelfstandig ondernemen minder aantrekkelijk maakt.

Vooral in de zorg minder zzp’ers

Maar niet alleen de aanwas van nieuwe zelfstandigen neemt af, volgens de Kamer van Koophandel daalt het totale aantal nu ook. Eind januari stonden er ruim 4.000 minder zzp’ers ingeschreven dan een maand eerder.

In de zorg daalde het aantal zelfstandigen in één maand met bijna 2.000

De sector gezondheidszorg verloor het grootste aantal zzp’ers: bijna 2.000 in één maand. Veel instellingen, bijvoorbeeld in de zorg, proberen zelfstandigen in dienst te laten treden. Dit kan de sterke afname voor een deel verklaren, aangezien er veel zzp’ers in deze sector werken.

‘Snellere daling kan ontwrichtend zijn’

Hoewel het aantal zzp’ers dus licht daalt, is het totale aantal nog ruim 1.770.000 op dit moment. Volgens Joris Knoben, hoogleraar ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management is dit maar goed ook. “Als de daling sneller gaat, kan het echt ontwrichtend zijn, bijvoorbeeld als in de zorg plotseling tienduizenden zzp’ers per maand zouden stoppen.”