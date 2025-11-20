‘Ondernemen heeft positief effect op leven’

Maar liefst 73 procent van de Nederlandse ondernemers zegt dat voor zichzelf beginnen een positief effect heeft gehad op hun leven. Bij meer dan de helft (57 procent) verbeterden de financiën. Ook ervaart 58 procent meer mentale rust.

Dit blijkt uit een internationaal onderzoek onder 2.491 ondernemers, waarvan 497 uit Nederland komen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van bunq. Uit eerder onderzoek dit jaar van dezelfde organisatie bleek ook al dat het nomadenbestaan bij 25 procent van de Nederlandse ondernemers een positief effect heeft op hun werk.

43% was niet goed genoeg voorbereid

Meer dan de helft (51 procent) startte een eigen bedrijf omdat ze eigen baas wilden worden. Hoewel ondernemers veel voordelen ervaren van hun eigen bedrijf, zegt de helft dat ze liever iets langer hadden nagedacht over hun keuze. Een groot deel (43 procent) was niet goed voorbereid op alles wat er bij een eigen bedrijf komt kijken.

In andere landen vinden meer ondernemers het lastig om een eigen bedrijf te starten dan in Nederland

Maar één op de drie Nederlandse ondernemers voelde zich door naasten gesteund in hun ondernemersplannen. Toch zegt maar 36 procent dat ze het achteraf lastig vonden om hun eigen bedrijf te starten. In het buitenland is dit anders, 59 procent van de Duitse en 62 procent van de Franse ondernemers vond het namelijk lastig.

Opstartproblemen

Ondernemers hebben het in het begin vaak lastig met het vinden van genoeg klanten, zegt 26 procent van de Nederlandse mkb’ers. Ook het vinden van financiering is vaak lastig (24 procent). Daarnaast had een groot deel onderschat hoeveel tijd (33 procent) en geld (34 procent) het kost om een onderneming op te zetten.

Uitbreiden naar buitenland blijft interessant

Als ze de kans krijgen zou driekwart van de ondernemers zo nóg een bedrijf oprichten. Een deel van hen kijkt ook over de grens. Een kwart van de Nederlandse bedrijfseigenaren is al actief in het buitenland. Ook daar lopen ze tegen obstakels aan, zoals de administratieve rompslomp (33 procent), verschillen in wet- en regelgeving (27 procent) en het openen van een lokale bankrekening (11 procent).