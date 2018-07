Ondernemer genekt door prijsupdate Google

Google heeft een nieuw prijsmodel gelanceerd voor haar populaire kaartendienst Google Maps. En dat raakt tal van retailers, vervoersbedrijven, startups en ondernemers. Zo zag één ondernemer zijn Google Developer-rekening opeens van 375 naar 21.000 dollar per maand schieten.

Sinds begin deze week moeten bedrijven en websites meer betalen voor toegang tot de kaarten van Google Maps. Daarnaast is het aantal gratis requests dat gedaan kan worden, gedaald van 25.000 kaartdisplays per dag naar 28.000 per maand. Wanneer de limiet is bereikt, moet er betaald worden en dat bedrag – afgenomen per view – is nu dus ook toegenomen.

Rekening van tienduizenden dollars per maand

En dat is bij sommige ondernemers en bedrijven niet in de koude kleren gaan zitten. Zo moet het Australische vervoersbedrijf Metlink opeens 30.000 dollar per maand betalen aan Google, daar waar het eerder volstond met duizend dollar per maand.

En ook een ondernemer die een VR-platform voor Google Streetview had gemaakt, mag nu opeens heel diep in de buidel tasten. Hij zag zijn maandelijkse Google Developer-rekening in één keer oplopen van 375 naar 21.000 dollar. Een bedrag dat hij als “eerlijk bedrijf dat een nichemarkt bedient en met weinig geld is begonnen” niet kan ophoesten.

Van 375 naar 21.000 dollar

Op Reddit geeft de developer ook aan hoe zijn rekening opeens zo hard is gestegen. Via de API worden er elke maand 1,5 miljoen requests gedaan via zijn website. Dat is gemiddeld 50.000 per dag. Met het oude prijsmodel waren de eerste 25.000 gratis en daarna kostte het vijftig cent per duizend verzoeken. De dagelijkse rekening werd daardoor 25 keer vijftig cent, oftewel 12,5 dollar. Een maandrekening van 375 dollar dus. Met het nieuwe prijsmodel daarentegen betaalt de ondernemer 14 dollar per elke duizend verzoeken. En dan wordt het opeens 14 maal 50 is 700 dollar per dag en dus 21.000 per maand.

Wat het ook nog eens extra zuur maakt voor de ondernemer, is dat Google zelf een vergelijkbare dienst heeft opgezet, bijna gelijk met de prijsstijging. Niet dat hij in opzet gelooft. “Ik geloof dat het louter toeval is. De markt waarin we ons bevinden is niet groot genoeg voor Google om geïnteresseerd te raken.”

