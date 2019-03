‘70% ondernemers is dagelijks bezig met bankzaken’

Hoe beïnvloedt de dagelijkse leiding van het bedrijf het betaalbeleid en hoe beoordelen ondernemers hun financiële kennis? Funding Circle deed een rondvraag onder ondernemers om te zien hoe ondernemers hun bankzaken, facturatie en debiteurenbeheer zoal regelen.

De online kredietverstrekker Funding Circle, sinds 2015 actief in ons land, heeft zelf heel wat ervaring met facturen en debiteuren. De afgelopen maanden ondervroegen ze bijna honderdvijftig ondernemers die via hen een zakelijke lening hebben verkregen. Hiermee wilde het bedrijf onderzoeken hoe ondernemers in Nederland voorkomen dat ze te maken krijgen met betalingsproblemen en welke aspecten daarbij verbeterd kunnen worden.

Ondernemer doet vaak zelf debiteurenbeheer

Het blijkt dat bij twee derde van de ondernemingen de ondernemer de enige persoon is die zich dagelijks actief bezighoudt met het debiteurenbeheer. En zeven op de tien ondernemers houdt zich elke dag bezig met de bankzaken. Nu betreft dit dus wel allemaal ondernemers die dus eerder door Funding Circle voor een lening in aanmerking kwamen, waardoor de kans groot is dat deze groep meer dan gemiddeld interesse heeft in de geldstromen van haar organisatie.

Ondernemers zijn er dus wel mee bezig. Al is het de vraag of er voldoende middelen en tijd aan deze onderwerpen worden besteed. Zo geeft de helft van de ondervraagde ondernemers aan geen enkele voorzorgsmaatregelen te nemen tegen wanbetaling door klanten. Zij die dat wel doen, kiezen het vaakst voor aanbetaling (38 procent), gevolgd door een onderzoek naar kredietwaardigheid (15 procent). Je kunt je afvragen of dit verstandig is, want een groot gedeelte krijgt wel vaak te maken met onbetaalde facturen en wanbetaling.

52% factureert digitaal, papieren factuur ook nog populair

Zo’n 44 procent hanteert een maximale betaaltermijn van 15 dagen en bij ruim 90 procent van de ondernemingen moet er binnen 30 dagen worden betaald. Zo’n drie op de vier bedrijven krijgt het geld ook daadwerkelijk binnen deze termijn. Eerder gaf Payt, een oplossing voor online debiteurenbeheer, nog aan dat zij in 2018 meer dan de helft van de facturen over de betalingstermijn zagen gaan. Degenen die moeten wachten op hun rekeningen, kiezen volgens Funding Circle vooral voor telefonisch contact.

Iets meer dan de helft stuurt liever een digitale herinnering. Sowieso is digitaal in trek, want 52 procent stuurt facturen enkel op deze manier, terwijl 15 procent dit met papier heeft. Vier op de tien ondernemingen doen beide.

Financiële kennis bij ondernemers

Funding Circle ondervroeg de ondernemingen ook naar hun financiële kennis. Niet zo gek, want hoe kleiner de ondernemer, hoe vaker de ondernemers verschillende functies – dus ook die van financieel directeur – voor hun rekening nemen. Maar om zoiets te kunnen doen, heb je wel de juiste financiële kennis nodig. Eén op de vijf ondervragen handelt financiële aangelegenheden intern, terwijl 78 procent een externe controller of boekhouder inschakelt.

Als gevraagd werd naar waar hun kennis ligt, geven ondernemers aan het meest bekend te zijn met het opbouwen van een pensioen, basiskennis inzake debiteuren en crediteurenbeheer en zien zij het belang om tussentijdse cijfers te hebben.

Deel