Gemiddelde betalingstermijn in mkb krimpt verder

De gemiddelde betalingstermijn in het mkb blijft kleiner worden. Al sinds 2018 zet deze een dalende trend in. De gemiddelde betalingstermijn ligt nu op iets meer dan 32 dagen. Dat is echter nog steeds hoger dan het wetsvoorstel van dertig dagen.

Al meer dan een jaar is staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken bezig met een wetsvoorstel die de betalingstermijn moet verlagen van zestig naar dertig dagen. Twee weken geleden heeft Keijzer het voorstel Wet Betaaltermijnen naar de Tweede Kamer gestuurd. In het voorstel gaat het specifiek om onbetaalde facturen van kleine en middelgrote ondernemingen die leveren aan grootbedrijven.

Uit onderzoek van Exact blijkt dat de gemiddelde betalingstermijn in het mkb een dalende trend toont sinds 2018. Op dit moment ligt die op 32,32 dagen en dat is dus ietsje hoger dan wat met het wetsvoorstel gerealiseerd zou moeten worden.

Gemiddelde betalingstermijn per sector

Het onderzoek toont ook aan dat bouwbedrijven momenteel gemiddeld het snelst betaald worden. In deze sector duurt het nog geen dertig dagen voordat de rekening is betaald. In de horeca echter moeten bedrijven meer dan 35 dagen wachten. Wachten op geld is natuurlijk nooit leuk, maar je wilt als ondernemer al helemaal niet te maken krijgen met dubieuze debiteuren en wanbetalers.

De gemiddelde betalingstermijn per sector:

Accountants 31,68 dagen Bouw 29,74 dagen Handel 31,13 dagen Horeca 35,62 dagen Productie 33,46 dagen Zakelijke & ICT dienstverlening 32,70 dagen

Betalingstermijn sinds tweede lockdown weer iets omhoog

Exact merkt op dat sinds het begin van de tweede lockdown de gemiddelde betalingstermijn weer iets omhoog omgaat. Maar wanneer je een beetje uitzoomt, blijkt wel dat bedrijven de afgelopen drie jaar hun rekeningen steeds sneller betalen.

Meldpunt Achterstallige Betalingen

Op dit moment schrijft de wet dus voor dat een bedrijf maximaal zestig dagen heeft om te betalen. Houdt een bedrijf zich hier niet aan, dan is het verplicht een wettelijke rente van 8 procent te betalen. Om kleine bedrijven beter te helpen, heeft ACM in januari een anoniem Meldpunt Achterstallige Betalingen geopend.

Deel