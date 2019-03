Mkb-klant betaalt factuur vaak te laat

Het midden- en kleinbedrijf in Nederland kan vaak een aardig tijdje wachten op haar geld. Het blijkt namelijk dat meer dan de helft van alle verzonden facturen vorig jaar niet binnen de betaaltermijn werd voldaan.

Volgens Payt, dat 1,8 miljoen facturen bestudeerde, zijn het met name ondernemingen die actief zijn in de zakelijke dienstverlening, consultancy en onderzoek die last hebben van wanbetalers. Bij hen is namelijk 5 procent van de facturen na drie maanden nog steeds niet betaald. Een sector waar gelukkig niet lang op een betaling hoeft te worden gewacht is in de gezondheidszorg. Daar ligt de gemiddelde betaaltermijn op twintig dagen.

1 procent facturen gaat incassotraject in

Het inkorten van de betaaltermijn zal volgens Payt heus niet altijd leiden tot een snellere betaling. “Veel debiteuren laten het aankomen op de tweede of derde herinnering. Bijna 5 procent betaalt pas na de laatste herinnering en ruim 1 procent van de facturen gaat een incassotraject in”, aldus directeur Sander Kamstra.

Kortere betaaltermijn helpt niet heel veel

Dat een kortere betaaltermijn niet zaligmakend is, wordt ook aangetoond door de cijfers. Zo worden facturen met een betaaltermijn van 14 dagen slechts één week sneller betaald dan facturen met een betaaltermijn van 30 dagen. Die eerste groep facturen wordt na gemiddeld 25 dagen betaald, terwijl de tweede groep pas na meer dan 32 dagen wordt voldaan.

Volgens Kamstra komt dit omdat volgens hem debiteuren hun eigen interne betaaltermijn hanteren en dus niet kijken naar het aantal dagen dat erop een factuur staat vermeld.

iDeal-betaallink toevoegen helpt

Wat wél kan helpen volgens het onderzoek, is het toevoegen van een iDeal-betaallink aan de factuur. Dergelijke rekeningen worden namelijk gemiddeld na 16 dagen betaald, terwijl facturen zónder zo’n link nog eens 9 extra dagen moeten wachten.

