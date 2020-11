Moneybird biedt debiteurenbeheer

Begin 2021 komt Moneybird met een factoring-oplossing waarmee het het complete debiteurenbeheer van ondernemers regelt. Onder de naam Moneybird Plus neemt het ondernemers het werk en de zorgen die komen kijken bij het innen van facturen uit handen.

Met de slogan ‘nooit meer zorgen over betalingen’ wil Moneybird het met haar nieuwste product fijner maken om te ondernemen. Want volgens het boekhoudprogramma is het heel mooi om ondernemer te zijn, maar zijn er toch ook momenten waarop het ondernemerschap niet mee zit.

“Je hebt misschien wel eens zorgen gehad over een klant die te laat betaalt. Jij wilt je leveranciers en salarissen netjes op tijd betalen, maar hoe doe je dat als je klanten laat betalen?” Moneybird denkt met de aanstaande lancering van Moneybird Plus hier een oplossing voor te hebben gevonden.

Moneybird Plus betaalt facturen binnen 48 uur uit en regelt daarnaast ook de betaalmogelijkheden en herinneringen naar de klant. In tegenstelling tot American factoring, dat ook in opkomst is in ons land, maakt Moneybird geen onderscheid maar regelt het direct het debiteurenbeheer voor alle facturen. Ook het risico van een faillissement wordt gedekt door het boekhoudprogramma, dat zegt de eerste in Nederland te zijn die deze vorm van factoring zelfstandig zonder tussenkomst van een partner en volledig in-house aanbiedt.

“Uit onderzoek blijkt dat ondernemers in Nederland gemiddeld pas na 42 dagen hun factuur krijgen uitbetaald. Met Moneybird Plus hopen we ondernemers meer zekerheid te geven en eventuele zorgen rondom debiteurenbeheer weg te nemen”, aldus oprichter Edwin Vlieg over de dienst, die waarschijnlijk begin volgend jaar officieel wordt gelanceerd.

Uiteraard zitten er kosten aan de dienst. Moneybird vraagt voor haar Plus-pakket 4 procent van de omzet op de verkoopfacturen.

