63,8% zzp’ers neemt 4 weken of meer vrij

Bijna twee derde van de zzp’ers in Nederland neemt vier weken of langer vrij. En bijna drie op de tien zelfstandigen (29,2 procent) neemt zes weken of meer vakantie. Een groot deel daarvan verricht tijdens de vakantie toch nog wat werktaken.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Knab, onder 2.086 zelfstandig ondernemers. Het bedrijf voert regelmatig onderzoek uit met zzp’ers. In mei maakte het nog bekend dat zzp’ers met jonge kinderen het meest enthousiast zijn over werken als zelfstandige.

Omdat zelfstandigen geen vaste verlofdagen of leidinggeven hebben die hun vakantie goedkeurt kunnen ze zelf bepalen wanneer en hoeveel ze vrij nemen, al betalen ze dat ook zelf. Het onderzoek van Knab laat zien dat vakantie voor veel zzp’ers niet alleen draait om het aantal weken vrij, maar vooral om hoe ze hun werk tijdelijk op afstand zetten.

Werken tijdens vakantie

Bijna een derde van de zzp’ers (32 procent) neemt meerdere weken helemaal vrij. De grootste groep kiest voor een tussenvorm: 35,8 procent neemt vakantie, maar doet soms iets voor werk. Dit zijn kleine taken, zoals een factuur versturen, een klant terugbellen of snel controleren of er iets dringends speelt.

Maar liefst 60 procent van de ondernemers die werkt tijdens de vakantie, zegt dit te doen omdat het prettig is. Het wordt door de meesten niet als een last ervaren. Tegelijkertijd zegt 50 procent dat het ook nodig is om te blijven werken.

‘Zelfstandigen organiseren hun werk en vrije tijd op hun eigen manier’

“Voor zzp’ers betekent vakantie niet altijd dat alles volledig uitstaat. Veel ondernemers kiezen een vorm die bij hen past: soms helemaal offline, soms met een kort moment om iets af te ronden of te checken. Dat hoeft geen gebrek aan vrijheid te zijn. Het laat juist zien dat zelfstandigen hun werk en vrije tijd op hun eigen manier organiseren.” zegt Casper Zwart, onderzoeker bij Knab.

42% neemt minder vrij dan gewenst

Maar liefst driekwart van de ondervraagde zzp’ers (75,1 procent) voelt zich vrij om vakantie op te nemen wanneer dat uitkomt. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vier op de tien ondernemers ervaren financiële druk rondom vakantie. En 42 procent neemt minder vrij dan gewenst.

Dit is vooral het geval bij startende ondernemers. Zzp’ers die minder dan een jaar bezig zijn, nemen gemiddeld vier weken vrij per jaar. Van hen ervaart 51 procent financiële druk. Bij één tot drie jaar ondernemerschap stijgt het gemiddelde aantal weken naar vijf. De financiële druk neemt dan ook af.

Vrij nemen hangt samen met waardering ondernemerschap

Het onderzoek laat ook zien dat ruimte voor vakantie samenhangt met hoe zzp’ers het ondernemerschap waarderen. Zelfstandigen die weinig vrij nemen, geven werken als zzp’er gemiddeld een 7,6. Ondernemers die zes weken of meer vrij nemen geven het ondernemerschap een 8,5.