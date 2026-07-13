Winstdaling bij helft van het mkb in 2025

De omzet van het mkb steeg vorig jaar met 6,4 procent, ten opzichte van 2024. Een groot deel van deze stijging komt door inflatie (3,3 procent). De winst nam toe met 3,4 procent. Bij de helft van de ondernemingen daalde de winst. Dit zorgt ervoor dat veel ondernemers investeringen in het bedrijf uitstellen.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van SRA, waarvoor 7.061 jaarrekeningen van het mkb (exclusief zzp’ers) zijn geanalyseerd. Volgens eerder onderzoek valt meer dan 99 procent van de bedrijven in Nederland onder het mkb.

Andere recente onderzoeken lieten al zien dat het Nederlandse mkb te maken heeft met uitdagingen. Volgens onderzoek van New10 ervaart twee op de drie mkb-ondernemers namelijk minstens drie barrières die verdere groei in de weg staan.

Bij 24% daalde de winst 50% of meer

Het nieuwe onderzoek van SRA bevestigt dit beeld. Bij de helft van de ondernemingen daalde de winst. Bij maar liefst 24 procent daarvan daalde de winst met 50 procent of meer. Dit komt voornamelijk door inkoopkosten (6,1 procent) en personeelskosten (8,5 procent).

Inkoop- en personeelskosten zijn de grootste veroorzakers van winstdaling

Bij micro-ondernemingen, bedrijven met 2 tot 10 medewerkers, zijn de resultaten nog slechter. Daarbij daalde de winst van 52 procent van de ondernemingen in 2025.

Verschillen per branche

Er zijn verschillen tussen branches. Bij de bouw daalde de winst het sterkst, met 11,2 procent. Daarna volgen de horeca (daling van 4,8 procent) en detailhandel (daling van 2,7 procent).

Bij een paar sectoren steeg de winst harder dan het gemiddelde. Dit is voornamelijk te zien bij zakelijke dienstverlening, waar de winst 15,5 procent steeg. Daarna volgt de industrie (toename van 13,3 procent). De logistiek en zorg hadden een winststijging van 5 procent.

Minder bereidheid tot investeren

Recent onderzoek van Qredits liet al zien dat kleine ondernemers minder bereid zijn om te investeren. Maar 23 procent investeert meer dan 10 procent van de omzet in het bedrijf. Volgens datzelfde onderzoek stijgt de behoefte aan financiering naar 38 procent.

‘Dat de investeringen achterblijven is zorgwekkend, dat betekent stilstand in plaats van groei’

“De mkb-ondernemer houdt de adem in. Dat de investeringen achterblijven is zorgwekkend, want dat betekent stilstand in plaats van groei. En dat terwijl het mkb voor grote opgaven staat en innovatie daarvoor essentieel is”, zegt Pieter van der Kwaak, bestuurslid van SRA.