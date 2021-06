Moneybird Checkout gelanceerd

Moneybird heeft een nieuwe feature gelanceerd: Moneybird Checkout. Hiermee kunnen klanten van het boekhoudprogramma bij producten een link genereren zodat ze deze gemakkelijk online kunnen verkopen.

In november vorig jaar kondigde Moneybird nog de lancering van Moneybird Plus aan, een factoring-oplossing waarmee het complete debiteurenbeheer van ondernemers wordt geregeld. Moneybird Plus was bedoeld als oplossing om sneller geld te betalen aan ondernemers die steeds langer moesten wachten op hun facturen.

‘Moneybird Plus was niet de oplossing’

Maar volgens oprichter Edwin Vlieg werd toen in korte tijd snel een wijze les geleerd: “Moneybird Plus was niet de oplossing. Ondernemers willen graag sneller hun geld, maar liever door slimmer te werken dan door het geld elders vandaan te halen.”

Moneybird Checkout is een laagdrempelige manier om online te verkopen.

En om dat slimmer werken beter mogelijk te maken lanceert het vandaag Moneybird Checkout, een laagdrempelige manier van online verkopen. Ondernemers krijgen de betaling vooraf binnen en facturen worden automatisch verstuurd. “Ideaal voor de eerste stappen met een webwinkel of het uitproberen van nieuwe dienstverlening”, zo licht Vlieg toe. “Allemaal zonder grote investering vooraf en met de beste integratie van betalen en boekhouding.”

Zo werkt Moneybird Checkout

Een deelbare link genereren kan voor elk product uit de administratie. De feature zelf kan geactiveerd worden via Instellingen -> Beta-features. Vervolgens klik je op een product dat je wil verkopen, klik je op ‘bewerken’ en vink je de optie ‘Moneybird Checkout’ aan.

De link is gemakkelijk te delen via bijvoorbeeld e-mail of social media. Wanneer een klant erop klikt, komt hij of zij op de afrekenpagina terecht waar de adresgegevens ingevuld dienen te worden. Rekent de klant af, dan wordt er automatisch een contact, factuur en betaling aangemaakt in je administratie.

