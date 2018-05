MKB profiteert te weinig van groei online markt

Terwijl de Nederlandse online markt jaarlijks met dubbele cijfers groeit, profiteert het midden- en kleinbedrijf in ons land hier nog te weinig van. Dit blijkt onder meer uit het feit dat slechts 11 procent van de mkb’ers meer dan de helft van zijn omzet toeschrijft aan online activiteiten.

Hierdoor blijven zakelijk gezien veel kansen onbenut, zo concludeert eZiner en Webtexttool, dat onderzoek deed onder meer dan driehonderd mkb-ondernemers. Volgens onderzoeker William Burghout laten de cijfers zien dat het mkb beperkte online ambities heeft. “Veel mkb’ers zien hun website vooral als visitekaartje. De ontwikkeling van online kanalen krijgt weinig tijd en aandacht. Ook ontbreekt het aan basale kennis, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers op de eigen website.”

Weinig tijd aan SEO, social media en e-mailmarketing

Desondanks zijn ondernemers uit het mkb zeker wel bezig met online. Zo noemen veel mkb’ers het verbeteren van hun online vindbaarheid als belangrijkste aandachtspunt, nog voor omzetgroei. Hoewel er dus wel wat aandacht naartoe gaat, wordt er ook weer niet heel veel tijd in gestoken. Bijna driekwart van de actieve mkb’ers komt niet verder dan twee uurtjes SEO per week.

Tijd is wel vaker een remmende factor in het mkb. Zo geeft 76 procent aan social media te gebruiken, maar slechts een derde van deze ondernemers doet dit meer dan twee uur per week. Met e-mailmarketing is het eigenlijk niet anders: bijna zeventig procent verstuurt mails onderdeel van hun marketing, maar 60 procent doet dit maar een paar keer per jaar.

Onbekend wat online doet voor omzet

En ook als mkb-ondernemers wél veel tijd zouden spenderen aan dergelijke activiteiten, dan is het vaak nog zo dat de effectiviteit van deze middelen vaak niet duidelijk is. Zo weet 42 procent bijvoorbeeld niet hoeveel bezoekers hun eigen website trekt. En ook bij de herkomst van hun omzet heerst eenzelfde soort beeld: bijna één op de drie mkb’ers weet niet hoeveel van hun omzet afkomst is van de online kanalen.

