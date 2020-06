Nederland scoort met digitale economie

Nederland heeft samen met Finland, Zweden en Denemarken de meest geavanceerde digitale economieën van Europa. Ons land scoort bovengemiddeld goed op zaken als internetaansluitingen, het gebruik van online diensten en de integratie van digitale technologie.

Vorig jaar was Nederland leidend met zakelijke technologie. En ook dit jaar scoort ons land goed op de Digital Economy and Society Index (DESI).

Ook dit jaar scoort Nederland goed wat digitaal ondernemen betreft.

Dit jaarlijkse onderzoek van de Europese Commissie rangschikt de EU-landen op hun mate van digitaal ondernemen, zoals elektronische informatiedeling, het gebruik van social media, of het analyseren van big data.

Digitale economie iets minder

Vorig jaar eindigde ons land op een derde plek, nu moet het Denemarken boven zich dulden en staat het dus op een fraaie vierde plek. Alleen de Scandinavische landen Finland, Zweden en Denemarken doen het beter.

Socialmedia-gebruik afgenomen

Wat betreft de integratie van digitale technologie in het bedrijfsleven, staat Nederland op plek vier. Op enkele vlakken heeft ons land een positieve ontwikkeling doorgemaakt, maar qua aantal bedrijven dat social media gebruikt was er juist een daling (van 39 naar 37 procent).

Crossborder ecommerce onder mkb groeit

Ecommerce is inmiddels goed voor 12 procent van de totale omzet in het mkb, daar waar het aandeel in 2018 nog op 10 procent lag. Ook het percentage mkb-bedrijven dat doet aan crossborder ecommerce is gestegen, van 11 procent in 2017 naar 13 procent vorig jaar.

