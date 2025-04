Alleen in Ierland meer online shoppers dan hier

In 2024 kocht 94 procent van de Nederlandse mensen met internettoegang iets online. Hiermee staat ons land in Europa op de tweede plaats. Alleen in Ierland kochten meer internetgebruikers online producten of diensten, namelijk 96 procent.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat. Volgens het onderzoek wordt het steeds gewoonlijker om online te shoppen in Europa. Van alle Europese internetgebruikers kocht of bestelde 77 procent in 2024 online goederen of diensten in een webwinkel. In 2014 was dat aandeel nog maar 59 procent. Dit komt neer op een stijging van 17 procentpunten.

Nederland op 2e plaats

Het aandeel online shoppers in Nederland stond op de tweede plaats van de Europese ranglijst. Ierland stond met 96 procent op nummer één. In Denemarken kocht 91 procent van de internetgebruikers iets online.

In Bulgarije was het aandeel online shoppers het laagst: 57%

In andere delen van Europa lag het aandeel een stuk lager. Bulgarije had met 57 procent het laagste aandeel. Italië en Roemenië scoorden net iets meer, beide 60 procent.

Tussen 2014 en 2024 groeide het aantal online shoppers het hardst in Roemenië, van 17 naar 60 procent. In Hongarije groeide het aandeel van 42 naar 79 procent. Litouwen had ook een sterke groei, van 36 naar 72 procent.

Kleding werd het vaakst gekocht

Online kleding verkopen in Europa biedt volgens dit onderzoek veel kansen. In alle landen werden kleding, schoenen en accessoires namelijk het vaakst gekocht door online shoppers. Ten minste 45 procent van de shoppers kocht producten in deze categorie in de drie maanden vóór het moment van onderzoek.

Andere populaire categorieën zijn leveringen van restaurants, fastfoodketens en catering (21 procent) en cosmetica, schoonheids- en wellnessproducten (20 procent). Hoewel deze categorieën op respectievelijk de tweede en derde plaats staan, is het verschil met de nummer één dus erg groot.