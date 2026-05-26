Nederlanders worden digital nomad vanwege het weer

Nederlanders die wonen en werken in het buitenland, kiezen het vaakst voor dit bestaan door het vooruitzicht van beter weer. Voor maar liefst 40 procent was dit de belangrijkste reden om uit Nederland te vertrekken. Bijna een vijfde kiest voor een internationaal bestaan om meer te sparen.

Dit blijkt uit het nieuwe jaarlijkse Global Living Report, een onderzoek van bunq onder 7.100 digital nomads. Dit zijn mensen die locatie-onafhankelijk werken. Zij wonen en werken in het buitenland. Zo’n 700 van de deelnemers aan het onderzoek komen uit Nederland. Uit de editie van vorig jaar bleek al dat 25 procent van de ondervraagde Nederlanders vond dat het nomadenbestaan een positief effect heeft op hun werk. Ook zei 28 procent dat ze meer kunnen sparen dan eerder.

25% wordt digital nomad door lagere kosten levensonderhoud

Het nieuwste onderzoek ging dieper in op de redenen waarom Nederlanders ervoor kiezen om te gaan wonen en werken in het buitenland. Een kwart van de ondervraagden zegt dat ze zich laten leiden door het vooruitzicht van lagere kosten voor levensonderhoud.

Geen positief effect op vriendschappen en werk-privébalans

De keuze voor een leven als digital nomad brengt meerdere gevolgen met zich mee. Zo’n 20 procent zegt bijvoorbeeld sommige aspecten in hun leven on hold te zetten, zoals het kopen van een huis en het krijgen van kinderen. Sommigen zien er zelfs helemaal van af, 12 procent besluit geen ouder te worden en 15 procent besluit geen huis te kopen.

Het kopen van een huis (20%) en kinderen krijgen (20%) wordt uitgesteld door digital nomads

Ook zegt 47 procent dat het zijn van een digital nomad geen positief effect heeft gehad op de kwaliteit van hun vriendschappen. En bij 45 procent is de werk-privébalans niet verbeterd. Voor een kwart van hen is dit een van de grootste uitdagingen van een grenzeloos leven.

Maar 11% spaart echt meer

Toch zegt een derde van de ondervraagden dat ze meer tijd hebben voor hobby’s dan toen ze nog in Nederland woonden. Daarnaast zegt 30 procent vaker uit eten te gaan en 27 procent zegt rianter te leven dan in Nederland.

Opvallend genoeg houdt maar 11 procent van de Nederlandse digital nomads maandelijks meer geld over. Volgens het onderzoek was dit wel een van de hoofdredenen om internationaal te gaan leven. Ongeveer de helft staat er nu zelfs slechter óf vergelijkbaar voor dan tijdens de start van de reis.

Hogere kwaliteit van leven belangrijker dan sparen

Toch zegt een ruime meerderheid van de ondervraagden nu gelukkiger te zijn dan toen ze in Nederland leefden. Het lijkt voor Nederlandse digitale nomaden daardoor belangrijker om een hogere kwaliteit van leven te hebben, dan hun (spaar)tegoeden te vergroten.

‘Succes op de arbeidsmarkt wordt vaker gedefinieerd aan de hand van persoonlijk welzijn’

“Ik vind het erg opvallend dat veel Nederlandse digital nomads zich bij hun keuze voor het buitenland eerder laten leiden door het weer dan door hun bankrekening. Dit laat zien dat succes op de arbeidsmarkt steeds vaker wordt gedefinieerd aan de hand van persoonlijk welzijn en kwaliteit van leven, in plaats van hoeveel iemand verdient”, zegt Joe Wilson, Chief Evangelist van bunq.