Maar 15% van mkb zet AI in voor routinetaken

Maar 15 procent van het Nederlandse mkb zet AI in om routinetaken, zoals het organiseren van emails of het plannen van taken, te automatiseren. In vergelijking met andere landen in Europa loopt Nederland hierin achter. Dit komt mogelijk doordat bijna één op de vier mkb’ers in ons land zegt geen potentie te zien in AI.

Dit blijkt uit een enquête, uitgevoerd door YouGov in opdracht van STRATO, een webhostingbedrijf. Voor het onderzoek werden 219 besluitvormers van kleine en middelgrote bedrijven in Nederland ondervraagd. Daarnaast deden mkb’ers uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden mee aan het onderzoek.

AI wordt vaak gebruikt voor het schrijven van teksten

Nederland scoort het laagst wat betreft het inzetten van AI voor routinetaken. Ditzelfde geldt ook voor het inzetten van AI voor data-analyse en besluitvorming (17 procent), het maken van afbeeldingen en video (19 procent) en voor klantenservice en communicatie (12 procent).

Opvallend genoeg wordt AI in ons land al wel volop ingezet voor tekstschrijven, zoals emails, nieuwsbrieven en websites. Dit is het enige gebied waarop het mkb in Nederland even snel gaat als andere landen.

Weinig potentieel in AI

Dat Nederland achterblijft in het toepassen van AI blijkt ook uit het feit dat maar liefst 24 procent van het mkb geen potentieel ziet in AI. Dit is het hoogste percentage van alle negen landen, hoewel het Verenigd Koninkrijk niet ver van deze score af zit, met 21 procent.

Maar 37 procent van de respondenten uit Nederland denkt dat efficiëntie, zoals het versnellen en versimpelen van bedrijfsprocessen, het grootste voordeel is van AI. Dit aandeel is het laagst van alle landen (Duitsland haalt 48 procent en het Verenigd Koninkrijk 49 procent). Maar 11 procent van de Nederlanders ziet AI als concurrentievoordeel, wat weer het laagste aandeel van Europa is.

‘Paradox’

Maar 28 procent van de respondenten uit ons land vindt zichzelf optimistisch over AI. Ook hierin is de score van Nederland het laagst. “De cijfers laten een paradox zien: nergens in Europa zeggen zoveel kleine bedrijven dat ze geen potentieel in AI zien als in Nederland, terwijl de meeste het al voor teksten gebruiken. Dat kan worden geïnterpreteerd als een teken dat het probleem geen afwijzing is, maar eerder een ongeïnformeerd beeld van waar AI behulpzaam kan zijn”, vertelt dr. Jens Reich, directeur van STRATO en CCO van de IONOS-groep.

‘De winst is achter de schermen te halen: data begrijpen, taken automatiseren en snel vragen beantwoorden’

“De echte winst zit in het werk achter de schermen: data begrijpen, routinetaken automatiseren, klantvragen sneller beantwoorden. Onze taak is om die volgende stap kleiner en veiliger te maken – met tools die ook eenvoudig werken voor mensen zonder IT-kennis en die draaien op Europese infrastructuur, zodat bedrijven de controle over hun data houden terwijl ze hun ervaringen met AI kunnen uitbreiden.”

Wel meer investeringen gepland

Hoewel het mkb weinig nu lijkt te zien in AI, geeft 32 procent wel aan dat om binnen de komende zes maanden AI in te zetten voor de automatisering van routinetaken. Dit is een hoger aandeel dan in andere Europese landen.

Ongeveer een kwart wil AI gaan gebruiken voor webdesign en -optimalisatie (24 procent). Een even groot aandeel wil het gaan inzetten voor klantenservice en communicatie. Daarnaast zegt 33 procent van de Nederlandse mkb’ers dit jaar nog in AI te willen investeren.

Overeenkomsten met eerder onderzoek

De resultaten uit het onderzoek lijken een bevestiging van eerder onderzoek van de Europese Unie. Eerder deze maand bleek al dat er een tekort is aan ICT- en AI-specialisten in Nederland. Dit, net als een gebrek aan vaardigheden en beperkte financiële middelen, zorgt ervoor dat het mkb achterblijft in de doelstellingen van digitalisering van de Europese Unie.