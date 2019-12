Loonaangifte alleen nog via DigiD of eHerkenning

De Belastingdienst zet steeds meer in op Mijn Belastingdienst Zakelijk, ook wel MBD-Z genaamd. Dit is een nieuw portaal voor ondernemers. Het doen van loonaangifte kan vanaf 1 februari 2020 uitsluitend via dit platform. Inloggen moet dan met DigiD of eHerkenning.

De Belastingdienst wil over naar één portaal voor ondernemers, onder meer zodat de privacy beter gewaarborgd is. Het doen van zakelijke aangiftes wordt stap voor stap ingevoerd op dit portaal en de eerste is de loonaangifte.

DigiD of eHerkenning

Vanaf 1 februari volgend jaar kan dit alleen nog via MBD-Z. Ondernemers met een eenmanszaak kunnen hierbij inloggen met DigiD, terwijl de overige werkgevers die zelf hun loonaangifte over 2020 doen dit kunnen doen met behulp van eHerkenning.

Later in 2020 kan ook de vennootschapsbelasting enkel via MBD-Z gedaan worden. Voor de aangifte van de omzetbelasting is echter nog geen overgangsmoment bepaald.

Geen toegang? Schaf eHerkenning aan!

Werkgevers die zelf hun loonaangifte doen maar nog geen toegang hebben tot het nieuwe ondernemersportaal van de Belastingdienst wordt geadviseerd om zo snel mogelijk eHerkenning aan te schaffen. De maandaangifte over januari 2020 moet namelijk al voor 29 februari ingediend en betaald zijn.

Het inlogmiddel geldt overigens niet voor werkgevers die niet zelf hun salarisadministratie doen, maar het bijvoorbeeld uitbesteden of gebruikmaken van professionele boekhoudprogramma’s. Ook ondernemers met een eenmanszaak hoeven eHerkenning niet aan te schaffen, zij kunnen blijven inloggen met DigiD.

