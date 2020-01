Ondernemers klagen over eHerkenning

Ondernemers met een bv zijn niet te spreken over eHerkenning. Dit is een systeem voor belastingaangifte dat zij verplicht moeten gebruiken én wat hen geld kost. Terwijl aangifte voorheen gratis via de site van de Belastingdienst kon.

Ondernemers met een besloten vennootschap kunnen sinds 1 januari van dit jaar alleen nog inloggen bij de Belastingdienst via eHerkenning. Op dit moment hebben al zo’n 120 duizend ondernemers een brief gekregen met daarin de boodschap dat ze op de nieuwe manier belastingaangifte moeten doen.

Tweede Kamer heeft systeem nog niet goedgekeurd

Alleen heeft de Tweede Kamer het systeem nog niet goedgekeurd. Maar inloggen moet dus wel al op deze manier. En daarvoor is een account nodig. Zo’n account kan aangemaakt worden bij één van de zes commerciële aanbieders en dat kost tussen de 45 en 60 euro per jaar.

Een account aanmaken voor aangifte via eHerkenning kost tussen de 45 en 60 euro per jaar.

‘Machtmisbruik van de Belastingdienst’

De NOS sprak met emeritus hoogleraar belastingrecht Jaap Zwemmer en die vindt het machtsmisbruik van de Belastingdienst. Het ministerie van Financiën spreekt liever van een dienstverlening, omdat ondernemers via eHerkenning met de overheid kunnen communiceren, en dat kost nou eenmaal geld.

“Het is zeker geen dienst die verleend wordt, ik verleen de overheid een dienst door aangifte te doen. De overheid hoort te zorgen voor een gratis veilige digitale omgeving waar ondernemers aangifte kunnen doen”, aldus Zwemmer. “Het is toch van de gekke dat ik als ondernemer een commerciële partij in de arm moet nemen om aangifte te doen. Het is principieel onjuist, dat het geld kost om aan je fiscale verplichtingen te doen.”

Het is principieel onjuist dat het geld kost om aan je fiscale verplichtingen te doen.

Deel