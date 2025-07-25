GoDutch review

Op GoDutch kun je een zakelijke rekening openen. Wij beoordelen deze met een 8: je krijgt een eigen Nederlandse IBAN, en het accepteert vrijwel alle ondernemingsvormen. De aanvraag verloopt snel, de kosten zijn laag en de app is zeer gebruiksvriendelijk.

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Wat is GoDutch?

GoDutch is een financiële dienstverlener die gebruikmaakt van de infrastructuur van het Franse banking-as-a-service platform Swan. Het is dus zelf geen bank, maar kan hiermee toch een volledige zakelijke rekening bieden. Zowel voor eenmanszaken als andere rechtsvormen.

Ondanks dat GoDutch nog een vrij nieuwe speler is, kan het door de samenwerking met Swan een volledig online platform neerzetten. De app en het desktop-dashboard werken simpel en zijn overzichtelijk. Naar eigen zeggen is het klimaatpositief. Verder zijn we positief over de snelheid van de aanvraag, de kosten en de voorwaarden.

Ondernemers vergelijken GoDutch vooral met Qonto, Knab en Revolut.

De volgende dag kun je al je bankzaken regelen.

Bedrijfsrekening nodig? Bij kleine ondernemers is Knab al jaren populair. Al biedt GoDutch een goed alternatief én een oplossing zonder vaste maandlasten. Voor een VOF of stichting biedt Bunq een mooie online oplossing.

Het aanvragen van een zakelijke rekening

Een zakelijke rekening openen bij GoDutch gaat volledig online. Je vult enkele basisgegevens in, kiest je rechtsvorm en maakt mobiel enkele foto’s van je identiteitsbewijs en een paar selfies. Het hele proces is vrij simpel. Wij hebben het getest voor een eenmanszaak en hadden in zo’n tien minuten het hele proces doorlopen.

Controle kan 72 uur duren

Daarna moet je wachten tot je documenten geverifieerd worden. De controle verloopt deels automatisch, maar de drie uur die het op de site noemt is daarbij wat te positief. Na het uploaden van je bestanden geeft het zelf al aan dat de verificatie zo’n 72 uur kan duren. Soms vraagt het daarbij om aanvullende documenten en bij een bv controleert het ook de UBO-gegevens.

Ook wij kregen per e-mail een vraag omdat iets rond ons adres onduidelijk was, maar we waren toch binnen 24 uur al goedgekeurd. De eerste overboeking was in enkele secondes bijgeschreven. Daarna konden wij al volledig onze bankzaken regelen met de rekening van GoDutch.

De hele aanvraag duurde bij ons zo’n tien minuten.

Gebruikersgemak

GoDutch werkt volledig online, via een web-omgeving en mobiele app. De interface is overzichtelijk en we hoeven weinig te zoeken. Bij andere banken is er vaak veel afleiding. Dit is vaak zo omdat die meer mogelijkheden bieden, maar wij vinden een bankrekening die vooral gericht is op het bankieren zelf juist wel prettig.

Het systeem werkt snel en soepel. Nieuwe transacties verschijnen direct en navigeren tussen rekeningen, transacties en instellingen werkt eenvoudig. Zowel op de desktop als mobiel. Wij hadden de rekening geopend op de desktop en vaak moet je dan verplicht de app downloaden om in te loggen, maar bij GoDutch kan dat ook via een sms in combinatie met gezichtsherkenning.

Het hele systeem werkt zonder wachtwoorden. Die hoef je dus ook niet over te tikken als je later alsnog de app installeert. Je logt eenvoudig in met een code via sms, en het vraagt direct of het je biometrische gegevens (vingerafdruk- of gezichtsherkenning) mag gebruiken. Superfijn!

Wij vinden het gebruikersgemak van GoDutch geweldig.

Bankpassen aanmaken

Ook het maken van bankpassen is heel eenvoudig. Daarbij bepaal je zelf de bestedingslimiet. Die is beperkt tot het bedrag dat je opgaf bij de aanvraag. Je bepaalt zelf voor welke periode de limiet geldt, en of je toegang geeft tot geldopnames, online transacties of internationale betalingen. Ook kun je virtuele kaarten maken voor eenmalig gebruik.

Het toevoegen aan Google of ApplePay bleek iets meer gedoe. GoDutch staat niet tussen het lijstje met aanbieders. Je moet daar zoeken naar Swan, en vervolgens stapsgewijs de kaart toevoegen. Als je deze op je desktop toont kun je het kaartnummer wel eenvoudig scannen met je mobiel. Voeg dan nog je naam toe, en klik op de cvc-code om deze te kopiëren. Daarna krijg je nog een sms ter controle, en is je kaart toegevoegd.

Toevoegen aan Google of ApplePay was iets meer gedoe.

Aanbod en functionaliteit

GoDutch biedt een zakelijke betaalrekening met Nederlandse IBAN en betaalkaarten (fysiek en virtueel). Je kunt aparte rekeningen aanmaken voor verschillende kostenposten, teams of projecten. Via het dashboard beheer je uitgaven, stel je limieten in en koppel je bonnetjes of facturen aan transacties.

De bankrekening is heel volledig. Je kunt opdrachten klaarzetten, terugkerende opdrachten aanmaken en ontvangers toevoegen aan een adresboek. Verder biedt het uitgebreide team-functies, en toegang voor een boekhouder onder de betaalde pakketten. Wij kozen voor het Free-pakket, en hebben deze functies niet getest.

Boekhouden

GoDutch biedt koppelingen met verschillende populaire boekhoudprogramma’s zoals e‑Boekhouden.nl, Exact Online en Moneybird.

Daarnaast maakt het maandelijks rekeningafschriften, die je kunt exporteren. Onder het tabblad transacties, rekeningafschriften, export kun je ook handmatig een export maken van je transacties.

Hierbij kun je kiezen voor een MT940-bestand, of een .csv-export. Vrijwel alle boekhoudpakketten werken met de MT940, andere programma’s kunnen meestal met een .csv-bestand overweg.

Binnenkort beschikbaar: iDEAL en betaallinks

Momenteel kun je met GoDutch nog geen iDEAL-betalingen doen. Online kun je betalen door te kiezen voor de creditcard-optie, GoDutch ondersteunt Mastercard-transacties. Maar het betalen van een betaalverzoek verloopt meestal via iDEAL en is hierdoor nu niet mogelijk. Het verwacht dit begin 2026 toe te voegen.

Verder werkt het aan eigen betaallinks en tap-to-pay. Beide maakt het beschikbaar bij alle pakketten. Ook wil het financieringen, zoals een zakelijk krediet op basis van je inkomsten, of het voorschieten van facturen (factoring), nog dit jaar lanceren.

Momenteel ondersteunt het nog geen iDEAL. Hierdoor kun je betaalverzoeken niet betalen.

Klimaatpositief

Naar eigen zeggen is het ‘klimaat- en sociaal positief’, doordat het doneert aan het herstel van de Afrikaanse savanne. Per gebruiker ‘vergroent’ GoDutch maandelijks 5 m² aan de voet van de Kilimanjaro. Ook heeft het een programma voor wateropvang en kun je zelf doneren. Op de desktop heeft het een ‘impact’-tabblad waarop je kunt zien hoe jouw impact groeit, samen met die van alle andere gebruikers.

Bij veel banken kun je in het dashboard allerlei aanvullende functies vinden. Denk aan een extra rekening voor andere valuta, een spaar- of beleggingsrekening, of verzekeringen. GoDutch is volledig gericht op het snel en gemakkelijk bankieren. Er zijn daardoor minder aanvullende producten, maar dit houdt het juist goed overzichtelijk.

Kosten: vanaf 12 cent per transactie

Bij GoDutch kun je kiezen uit vier verschillende pakketten:

Free: Gratis (als deze actief is)

Starter: 12 euro per maand

Pro: 29 euro per maand

Unlimited: 49 euro per maand

Bij alle pakketten betaal je 12 eurocent per transactie. Je betaalt deze zowel voor inkomende als uitgaande betalingen. Bij veel banken krijg je een aantal transacties per jaar gratis, of betaal je enkel voor uitgaande betalingen. Bij GoDutch betaal je voor elke betaling, en daardoor heb je hier dus wat hogere transactiekosten.

Bij alle pakketten betaal je 12 eurocent per transactie.

Aanvullende kosten

Door de transactiekosten is GoDutch niet altijd de goedkoopste bankrekening, maar wij ervaren de kosten alsnog als laag. Zeker bij het Free-pakket zonder vaste maandlasten. Daarbij rekent het wel 5 euro per maand inactiviteitskosten, als er geen transacties zijn.

Verder betaal je 1 euro bij (SEPA) geldopnames en is er een fair-use policy. Ook noemt de algemene voorwaarden nog wat extra kosten die je bij normaal gebruik niet maakt, en gelden er tarieven bij een beslaglegging of het leveren van een bewijs van de houder van de rekening.

Beloning (of eigenlijk korting)

GoDutch deelt een deel van de inkomsten met gebruikers. Het opgebouwde bedrag vind je onder het kopje ‘Beloning’ in je dashboard. Deze inkomsten komen uit transactiekosten en kaartbetalingen. De hoogte hangt af van het pakket en het gebruikte volume, en de exacte staffel hebben wij nog niet kunnen vinden. Hierdoor is het een leuk extraatje, maar niet iets om echt op te rekenen: het bedrag per gebruiker blijft vaak laag.

GoDutch geeft klanten een deel van de kosten terug.

Klantenservice

GoDutch biedt ondersteuning via e-mail en een chatfunctie in het dashboard. Tijdens kantooruren kregen wij meestal binnen enkele uren reactie. Buiten deze tijden kan het iets langer duren, maar we ontvingen wel altijd een antwoord binnen 24 uur, en deze leek persoonlijk (geen standaardantwoord). Er is geen telefonische helpdesk.

Betrouwbaarheid

GoDutch is een fintech. Het heeft geen eigen bankvergunning, maar werkt met het Franse bankingplatform Swan. Je saldo staat wel op een IBAN die met NL begint, maar het beheer verloopt via BNP Paribas (Frankrijk). Net als bij Nederlandse banken valt het onder het Europese depositogarantiestelsel (tot 100.000 euro per gebruiker). Het toezicht ligt bij de Franse autoriteit ACPR, niet bij De Nederlandsche Bank of de AFM.

De betrouwbaarheid van Swan lijkt goed: het platform bedient meerdere Europese fintechs en valt onder gereguleerd toezicht. Wel is GoDutch zelf een relatief jonge partij, zonder lang publiek trackrecord. We hebben weinig info gevonden over de financiële positie of eigendomsstructuur van het bedrijf.



Reviewscore: 8

De zakelijke bankrekening van GoDutch is vooral geschikt voor ondernemers die snelheid, overzicht en eenvoud belangrijk vinden. Wij beoordelen het met een 8: de aanvraag verloopt snel, het platform is gebruiksvriendelijk en het ondersteunt veel rechtsvormen.

Alles rond bankieren is goed geregeld. Wel vonden we het toevoegen aan Apple Pay iets lastiger dan bij andere aanbieders en is het gemis aan betaallinks of iDEAL een reden waarom we het iets lager waarderen. Maar dankzij de samenwerking met Swan is de betaalrekening toch al vrij volledig met eigen IBAN, betaalkaarten, boekhoudkoppelingen en functies voor teambeheer.

Het prijsmodel is helder, maar de transactiekosten kunnen oplopen. Momenteel werkt het aan betaallinks en tap to pay-functies. Verder zijn er weinig aanvullende producten, maar dat maakt de app en het platform juist wel overzichtelijk. Wij vonden dit deels juist een voordeel van GoDutch.