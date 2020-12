Exact Go stopt

Exact stopt met Exact Go, de gratis administratietool die het had gemaakt voor zzp’ers. Met de app was het mogelijk om gemakkelijk te factureren en bonnetjes te scannen. Na een jaar trekt Exact nu de stekker uit het product.

Exact Go werd in 2017 in ons land aangekondigd, nadat het enkele maanden daarvoor ook al in Spanje was gestart, en een jaar later ook op Exact Live nog eens gepresenteerd. Maar dit jaar werd het echt als beta in de markt gezet. Inclusief een grootschalige marketingcampagne en gratis probeeracties voor ondernemers. Met name die laatste stap wist veel starters over de streep te trekken om eens te kijken wat Exact Go zoal kon.

Met de dienst wilde het bedrijf de startende ondernemer en de kleine zelfstandige aan zich binden. Het deed dit met een app, waarbij de ondernemer in enkele minuten een factuur stuurt, een rekening betaalt of een bonnetje inboekt. De interesse leek groot, maar vooral vanwege de optie om het gratis uit te proberen.

Exact Go stopt, focus op andere software

Na de beta zou Exact Go bij meer dan vijf facturen per maand 9 euro per maand gaan kosten. Het lijkt er nu op dat het aantal nieuwe klanten die in deze groep zou vallen, te beperkt is gebleken. “Met dit initiatief hebben wij onderzocht of een simpele facturatie-app veel kleine ondernemers in Nederland zou kunnen helpen”, zo legt Exact Online het nu uit. ” Na een grondige analyse van alle klantdata en feedback, hebben we helaas besloten om Exact Go niet langer aan te bieden en volledig op onze andere software te focussen.”

Inloggen kan tot 31 maart 2021

Ondernemers die de app gebruiken kunnen nog tot 31 maart 2021 inloggen om bij hun gegevens te kunnen. Support stopt helaas wat eerder, die wordt aangeboden tot 31 december dit jaar. Het is nog niet bekend wat Exact wil doen met enkele functies uit de administratie-app.

