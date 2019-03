Exact verkocht aan private-equityfonds KRR

Boekhoudsoftware-aanbieder Exact is overgenomen door KKR. Dit private-equityfonds koopt de aandelen van een investeringsfonds die deels in handen is van investeerder Apax. Exact zegt na de overname onafhankelijk te willen blijven en vooral erg gericht op Nederland en de rest van de Benelux.

Het is niet bekend wat het overnamebedrag is, daar wordt niet over gerept in het persbericht. Wel zegt CEO Phill Robinson Apax te willen bedanken, die in 2015 investeerde in de leverancier van onder andere boekhoudsoftware.

Exact wil nationale kampioen in thuismarkten worden

“Terwijl we de volgende stap van onze ontwikkeling ingaan, zijn we verheugd met de steun van KRR, een van ’s werelds toonaangevende tech-investeerders. We hebben een sterke marktpositie in de Benelux en een rijk erfgoed”, aldus de eind 2017 aangetreden topman. “Ons plan is om voort te bouwen op ons succes en met name de nationale kampioen in onze thuismarkten te worden.”

Toen investeringsfonds Apax het Delfste bedrijf in 2015 overnam, richtte Exact zich vooral op een internationale uitbreiding. Daar kwam het echter zo’n anderhalf jaar geleden op terug en nu richt het zich dus weer wat meer op de Benelux.

Jean-Pierre Saad, directeur van KKR, zegt onder de indruk te zijn van de groei die Exact in het algemeen heeft gemaakt en in het bijzonder met Exact Online, “een van Europa’s toonaangevende cloud-softwareproducten”. De softwarepakketten van Exact worden in Nederland door zo’n 6700 accountants gebruikt. Volgens Exact zijn er ruim 400.000 kleine en 18.500 mkb’s die de software voor hun boekhouding gebruiken.

