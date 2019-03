Beste boekhoudprogramma 2019

Houd je de administratie zelf bij maar heb je nog geen boekhoudprogramma? Dan is het nu een goed moment om op zoek te gaan naar het beste boekhoudprogramma van 2019. Gelukkig zijn er op het internet voldoende aanbieders te vinden. Maar wat is nu de beste software voor jouw bedrijf?

Heb je genoeg van boekhouden in Excel en ben je op zoek naar het beste boekhoudprogramma? Dan ben je niet de enige! Rond deze tijd is het spitsuur bij de diverse aanbieders. Tot eind april zijn er drie belangrijke redenen waarom ondernemers massaal op zoek gaan naar het beste boekhoudprogramma van dit jaar.

Momenteel spitsuur voor vrijwel elk boekhoudprogramma

Rond deze tijd komen er een aantal zaken samen. Om te beginnen moeten ondernemers in april weer een btw-aangifte versturen. Voor starters is dat meestal een makkelijke berekening, maar voor ondernemers die al wat langer bezig zijn en te maken hebben met buitenlandse facturen en verschillende btw-tarieven kan het een tijdrovende klus zijn. Zeker als je zelf de berekeningen moet maken in bijvoorbeeld Excel.

Daarnaast zijn er al veel ondernemers bezig met de inkomstenbelasting. Die btw-aangifte is nog wel te realiseren via Excel, maar zelf een jaarrekening en balans maken, inclusief afschrijvingen en fiscale regelingen, is handmatig eigenlijk niet meer te doen.

Gelukkig zitten we nog relatief vroeg in het jaar, waardoor het nog te overzien is om de verstuurde facturen te importeren en opnieuw te rubriceren, of zelfs handmatig in te voeren. En dus zijn veel ondernemers op zoek naar het beste boekhoudprogramma van 2019!

Wat is het beste boekhoudprogramma van 2019?

Anno 2019 zijn er tientallen boekhoudprogramma’s actief. Elk met zijn eigen voor- en nadelen, en dus is het lastig één partij als beste boekhoudprogramma te betitelen. Maar wie weet dit jaar het meeste marktaandeel te winnen? Om te beginnen zijn dit boekhoudprogramma’s die scherpe tarieven hanteren. E-Boekhouden, dat momenteel een actie heeft lopen waarin het starters haar software 15 maanden gratis aanbiedt, is daarmee momenteel misschien zelfs de snelste groeier. Ook Moneybird, dat werkt met relatief lage maandprijzen, doet het al enkele jaren goed.

Grote spelers die zeer uitgebreide software aanbieden, zoals Exact, Twinfield of Visma kunnen vaak nog wel wegkomen met hun tarieven, simpelweg omdat voor sommige ondernemers de uitgebreide software functies biedt die deze investering waard zijn. Andere groeiende spelers zijn aanbieders van boekhoudprogramma’s die zich richten op de zzp’er. Het groeiende aantal van inmiddels bijna een miljoen zzp’ers in ons land heeft enkele nog kleine, maar snelgroeiende nieuwkomers een groeispurt gebracht.

Dankzij zzp’ers veel nieuwe spelers in de markt

De groei van het aantal zzp’ers heeft ervoor gezorgd dat er enkele snelgroeiende nieuwkomers in de markt zijn ontstaan. Deze aanbieders, zoals Rompslomp of Moneymonk, bieden veelal betaalbare software waarbij zzp’ers niet worden lastiggevallen met termen als het grootboek, journaalposten of allerlei uitgebreide functies rond crediteuren-, voorraad- en/of salarisadministratie. Ze missen daarmee soms functionaliteit die de grotere marktleiders wel bieden, maar die een gemiddelde zzp’er meestal helemaal niet gebruikt.

Wat het beste boekhoudprogramma is, is dus verschillend. Sommige ondernemers kiezen meer voor gemak, anderen voor het beste tarief terwijl er ook een grote groep is die juist voor de meest uitgebreide en moderne software kiest. Nu het aantal ondernemers in 2019 ook weer verder groeitm zijn er meerdere winnaars te noemen, waarbij Exact Online het in het topsegment goed lijkt te doen. Daaronder doet e-Boekhouden in het midden- en kleinbedrijf goede zaken. Onder de kleinste zzp’ers zijn er verschillende aanbieders die soms als beste boekhoudprogramma uit de bus komen.

Welk boekhoudprogramma is de grootste verliezer?

Dankzij de groei van ondernemers zijn er veel partijen die goede zaken doen. En er zijn nog ontzettend veel ondernemers die boekhouden in Excel, dus zou vrijwel elke aanbieder kunnen groeien. Toch zijn er ook boekhoudprogramma’s die momenteel geen groei, of zelfs een krimpend klantenbestand laten zien.

Om te beginnen spelers die hun software weinig tot niet vernieuwen. Ondernemers willen niet meer lastiggevallen worden met termen als het kasboek, grootboek of de winst- en verliesrekening. Steeds meer ondernemers willen zelf aan de knoppen zitten en laten een boekhouder of administratiekantoor alleen meekijken ter controle. Dan is het belangrijk dat er geen boekhoudkundige kennis meer nodig is om de software te kunnen gebruiken.

Naast gebruikersgemak blijft het ook belangrijk dat spelers doorontwikkelen. Daar is geld voor nodig, waardoor het model van een eenmalig aankooptarief langzaam uit de markt verdwijnt. Er zijn nog wel spelers die dit bieden, zoals Davilex en Minipak, maar het is de vraag of het werken zonder abonnement voldoende geld oplevert om te kunnen blijven innoveren. Met continue inkomstenstromen lijken partijen sneller te kunnen vernieuwen.

Ook spelers die nog altijd de stap naar online niet hebben gemaakt, of die stap wel hebben gezet maar daar de software 100 procent gesloten houden, hebben het lastig. Naast een directe koppeling met de bankrekening of tankpas verwachten ondernemers tegenwoordig ook te kunnen koppelen met hun kassasysteem en/of andere softwareoplossingen.

UBL mogelijk het verschil voor 2020?

Door facturatie via UBL kunnen sommige boekhoudprogramma’s zelfs nog wel verder gaan en delen van de boekhouding geheel automatiseren. Ondernemers lijken hier nog maar beperkt warm voor te lopen, maar wellicht dat die functionaliteit het verschil kan maken voor het beste boekhoudprogramma van 2020?

