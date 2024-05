Zzp’ers starten eigen bedrijf om werkplezier

Zelfstandigen in ons land hebben verschillende redenen om een eigen bedrijf te starten. Het verlangen naar plezierig werk is de grootste drijfveer, volgens onderzoek. Maar liefst 94 procent van de zzp’ers noemde dit als reden.

Het aantal zzp’ers in Nederland is de afgelopen jaren gegroeid. Volgens het CBS is het aantal zzp’ers sinds 2013 met 336 duizend toegenomen. In 2023 waren er namelijk iets meer dan 1,2 miljoen mensen met een hoofdbaan als zelfstandige zonder personeel.

‘Persoonlijke kwaliteiten en niet meer in loondienst willen werken zijn ook drijfveren om te starten als ondernemer.’

De redenen om te beginnen met een eigen bedrijf lopen uiteen. Volgens recent onderzoek van Knab, een online bank die zakelijke rekeningen biedt aan zzp’ers, is de zoektocht naar meer werkplezier de grootste reden. Specifieke persoonlijke kwaliteiten en het niet meer in loondienst willen werken werden ook vaak genoemd (respectievelijk door 88 en 80 procent van de respondenten).

Veel geld verdienen geen belangrijke motivatie

Uit eigen onderzoek bleek al dat maar 5 procent van de respondenten denkt dat ondernemers veel geld verdienen. Veel geld verdienen werd in dit nieuwe onderzoek ook weinig genoemd als drijfveer. Maar 28 procent van de zzp’ers noemde dit als motivatie om te gaan ondernemen. Mannen zeiden dit vaker (33 procent) dan vrouwen (20 procent).

‘Passie voor je vak is een voorwaarde voor langdurig succes als ondernemer.’

“Goed om te zien dat zoveel zzp’ers voor het plezier kiezen. Passie voor je vak is een cruciale voorwaarde voor langdurig succes als ondernemer, waarbij goede verdiensten het gevolg zijn”, stelt Nadine Klokke, CEO Knab.

Ambities om te groeien

Volgens het onderzoek heeft een meerderheid van de zzp’ers de ambitie om op korte termijn te groeien (57 procent). Ze hebben vooral plannen om te groeien in omzet, winst en productaanbod. Maar liefst 34 procent heeft al concrete plannen om groei te realiseren. Vooral startende ondernemers hebben groeiplannen.