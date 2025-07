20% zzp’ers overweegt vertrek naar buitenland

Eén op de vijf Nederlandse zzp’ers heeft in de afgelopen 12 maanden nagedacht over het verplaatsen van het bedrijf naar het buitenland. Op de lange termijn wil zelfs een derde ooit uitbreiden en/of volledig verhuizen naar het buitenland.

Dit blijkt uit onderzoek van bunq onder 804 Nederlandse zelfstandigen. Jongere zelfstandigen staan het meest open voor een uitbreiding of verhuizing naar het buitenland. Bijna de helft (45 procent) van hen geeft dit namelijk aan.

27% jonge zzp’ers overweegt buitenlands avontuur

Ook op de korte termijn zijn zij enthousiast over een buitenlands avontuur, zo blijkt uit het onderzoek. In de afgelopen 12 maanden heeft 27 procent van hen serieus overwogen om met het bedrijf te verhuizen naar een ander land.

‘Ondernemers denken steeds minder in grenzen’

“Het aantal zzp’ers dat zich buiten Nederland vestigt blijft groeien. Als je klanten wereldwijd zitten, ben je niet langer gebonden aan één land”, zegt Bianca Zwart, Chief Strategy Officer bij bunq. “Ondernemers denken steeds minder in grenzen, steeds meer in mogelijkheden.”

Succes als zzp’er in Nederland wordt lastiger

Volgens het onderzoek zegt 36 procent van de ondervraagde zzp’ers dat het in het afgelopen jaar lastiger is geworden om een succesvol bedrijf te runnen in Nederland. Dit lijkt een belangrijke reden te zijn voor de toegenomen reislust. Dat de situatie in Nederland lastig is voor zzp’ers is al langer bekend, een maand geleden gaven meerdere Tweede Kamerleden al aan dat de overheid meer steun en duidelijkheid moet creëren voor zzp’ers.

Een vijfde zegt zelfs liever op dit moment een nieuw bedrijf te starten in het buitenland dan door te gaan met de Nederlandse onderneming. Toch lijkt dit ook afhankelijk te zijn van de directe omgeving van ondernemers, aangezien 26 procent tenminste één ondernemer kent die in de afgelopen twee jaar is verhuisd naar het buitenland.