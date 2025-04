Zzp’ers in Drenthe halen hoogste winst

In Utrecht en Noord-Brabant rekenen zelfstandigen zonder personeel het hoogste gemiddelde uurtarief, namelijk 84 euro. Toch betekent dit niet dat ze onder aan de streep het meest overhouden. Zzp’ers in Drenthe hebben de hoogste nettowinstmarge, van 65 procent.

Dit blijkt uit recent onderzoek van Knab, op basis van 20.000 reacties van zzp’ers. Eerder dit jaar schreven we al dat 63 procent van de werknemers onder de 35 jaar oud overweegt om ooit zzp’er te worden. Door de uurtarieven en winstmarges per provincie inzichtelijk te maken, wil Knab het voor startende zelfstandigen makkelijker maken om een goed uurtarief in te schatten.

Landelijke gemiddelde uurtarief is 81 euro

Het gemiddelde uurtarief is het laagst in Friesland: 71 euro. In Groningen ligt het iets hoger, 76 euro. En in Drenthe rekenen zzp’ers gemiddeld 77 euro. In Flevoland rekenen zelfstandigen 79 euro. Het landelijke gemiddelde uurtarief van zzp’ers is 81 euro. Tussen de provincies zijn er dus grote verschillen.

Uurtarieven en winst vertellen niet het hele verhaal

Het onderzoek laat zien dat hogere uurtarieven niet leiden tot een hogere winst. Zelfstandigen in Drenthe hebben een nettowinstmarge van 65 procent. Gemiddeld is de winst van zzp’ers in die provincie zo’n 60.430 euro. In Flevoland is de gemiddelde winst 62.403 euro, maar is de nettowinstmarge iets lager (63 procent).

‘In sommige provincies liggen de woonlasten lager, wat ruimte geeft om goed te ondernemen met een lager tarief’

“Uurtarief en winst zijn belangrijke indicatoren, maar ze vertellen niet het hele verhaal”, aldus Financieel Expert bij Knab Oskar Barendse. “In sommige provincies liggen de woonlasten en persoonlijke kosten lager, wat ruimte geeft om met een iets lager tarief tóch goed te ondernemen. Ook speelt mee hoeveel uren iemand kan factureren en hoe efficiënt een zzp’er met zijn kosten en belasting omgaat.”