63% werkende jongeren overweegt zzp’er te worden

Maar liefst 42 procent van de Nederlanders in loondienst geeft aan ooit als zzp’er te willen werken. Bij werknemers onder de 35 jaar oud is het aandeel groter: 63 procent. Dit terwijl het aantal zelfstandigen in ons land daalt.

Dit blijkt uit nieuwe gegevens van onderzoeksbureau Markteffect. Vorige maand deed het onderzoek bij een steekproef van 1.027 werkende Nederlanders. Uit eerder onderzoek bleek al dat er eind januari ruim 4.000 minder zelfstandigen ingeschreven stonden in ons land dan een maand eerder. Het aantal zzp’ers is dus aan het dalen, net als het aantal nieuwe zzp’ers.

Nieuwe regels zijn drempel om zzp’er te worden

Deze daling is (deels) te verklaren door de nieuwe regels waarmee de Belastingdienst schijnzelfstandigheid wil tegengaan. In het onderzoek van Markteffect geeft ruim 40 procent van de werknemers aan dat ze door die nieuwe regels minder snel zouden overstappen naar zelfstandigheid.

33% heeft al ooit als zelfstandige gewerkt

Daarnaast blijkt dat maar liefst een derde van werkend Nederland (33 procent) ooit als zelfstandige heeft gewerkt. Bij jongeren ligt dit aandeel hoger, op 54 procent. Zij stopten het vaakst door een betere kans op werk in loondienst (25 procent), onzekerheid over opdrachten (22 procent) en te weinig inkomsten (20 procent).

23% van de zzp’ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering

De ondervraagden denken dat de overheid het werken als zzp’er aantrekkelijker kan maken door belastingen te verlagen (16 procent). Ook het bieden van meer zekerheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zou helpen (15 procent). Maar 23 procent van de ondervraagde zzp’ers heeft bijvoorbeeld een AOV. Deze verzekering is voor veel zelfstandigen ontoegankelijk door de hoge premies.

Redenen om zzp’er te worden

Gevraagd naar de redenen om wél als zelfstandige aan de slag te gaan, noemde 28 procent de vrijheid om eigen werktijden te kiezen. Ook de vrije keuze in opdrachten en klanten werd vaak genoemd (17 procent).