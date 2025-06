Tweede Kamer wil meer steun en duidelijkheid voor zzp’ers

Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat de overheid de kansen rond werken met zzp’ers duidelijker maakt. Zo dienden Kamerleden van VVD, D66 en BBB moties in om meer voorlichting te geven. SGP, BBB en VVD willen bovendien meer ruimte in de zorg. Ook de PVV en Groenlinks-PVDA dienden moties in.

Opdrachtgevers zijn onzeker

Opdrachtgevers zijn nu vaak onzeker door ingewikkelde regels. Ze weten niet goed wat mag en zijn bang voor boetes. “Daarom kiezen sommige bedrijven ervoor om maar helemaal geen zzp’ers meer in te huren”, zegt VVD’er Thierry Aartsen. “Dat is zonde, want zelfstandigen lopen daardoor werk mis.”

Volgens Aartsen, Hans Vijlbrief (D66) en Mariska Rikkers-Oosterkamp (BBB) moet de overheid actief uitleggen hoe je op een goede manier met zzp’ers kunt samenwerken. Ook moet er een einde komen aan overheidsvacatures met teksten als ‘zzp’ers niet toegestaan’. Aartsen: “Kijk naar de situatie en beoordeel of het echt ondernemerschap is. Vaak kan het gewoon.”

Minister Van Hijum (Sociale Zaken) is het eens met die boodschap. Hij steunt de moties en zegt dat nieuwe voorlichtingscampagnes dit gaan benadrukken.

Zorgsector wil meer ruimte voor zzp

In de zorg ontstaan tekorten doordat ziekenhuizen en huisartsen denken dat ze geen zelfstandigen meer kunnen inzetten, ook niet bij drukte of ziekte. SGP, BBB en VVD vragen daarom meer ruimte voor zzp’ers, vooral in de avond-, nacht- en weekendzorg. Ook mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) moeten hun eigen zorgverlener kunnen kiezen, vinden zij.

Eerlijker omgaan met zzp’ers

Ook zijn er moties ingediend die gaan over eerlijkheid. De PVV wil dat de Belastingdienst boetes niet zomaar bij de zzp’er neerlegt. GroenLinks-PvdA vraagt aandacht voor goed werkgeverschap, ook als er veel zelfstandigen in een sector werken. Dinsdag is de stemming over alle voorstellen.