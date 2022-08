Zzp’ers hebben mogelijk recht op toeslag

Was je in 2021 al zelfstandig ondernemer en had je een lager inkomen, bijvoorbeeld door corona? Dan heb je misschien recht op huur- of zorgtoeslag. Zzp’ers hebben nog 2 weken tijd voor de toeslag-aanvraag.

Door corona hebben vooral zelfstandig ondernemers het erg zwaar gehad de afgelopen jaren. Een jaar geleden bleek nog dat de helft van de kleine ondernemers in ons land onder minimumloon verdiende. Het Ministerie van Financiën laat vandaag weten dat een groot deel van deze ondernemers mogelijk recht heeft op toeslagen, zonder dat ze dit weten.

Aftrekposten zorgen voor lager toetsingsinkomen

Of je recht op zorg- of huurtoeslag hebt hangt af van je inkomen. Volgens de overheid denken ondernemers vaak dat ze er geen recht op hebben, doordat ze geen rekening houden met aftrekposten. Zzp’ers laten daarom vaak geld liggen.

‘In 2021 versoepelde de overheid het urencriterium.’

Om de toeslag te berekenen kijkt de overheid naar het toetsingsinkomen. Dit is het inkomen dat overblijft na aftrek van je ondernemersaftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek. Het toetsingsinkomen valt daarom vaak lager uit dan je zou denken. In 2021 voerde de overheid ook een versoepeling in van het urencriterium, waardoor ondernemers sneller recht hebben op toeslagen.

Opletten op inkomen in 2022

Aanvragen kunnen de komende twee weken nog worden ingediend.. Op de website is met een tool meteen te zien of je recht hebt op toeslag en op hoeveel. Als het inkomen in 2022 hoger is, dan dient dit meteen aangegeven te worden. Op die manier ontvang je niet te veel toeslag voor 2022.