Helft kleine ondernemers verdient onder minimumloon

Hoewel grote bedrijven weer recordwinsten maken, is het voor kleine bedrijven in ons land moeilijk om te overleven. Bedrijven moeten nu uitgestelde belastingen en steunmaatregelen terugbetalen. Hierdoor hebben ondernemers te weinig ruimte voor investeringen om door te groeien.

Kleinbedrijven zijn bedrijven met minder dan vijf medewerkers. Zij vertegenwoordigen zo’n 95,5 procent van alle 1,1 miljoen ondernemers in Nederland. Bijna een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven ontstaan vanuit het kleinbedrijf.

Toch gaat het volgens de Kleinbedrijf Index niet goed met deze bedrijven. Dit is een rapport van de Hogeschool Utrecht, samen met kredietverstrekker Qredits en ondernemersvereniging ONL. Er werkten bijna duizend ondernemers mee. De index brengt de situatie van kleinere ondernemers en zzp’ers in beeld.

Niet levensvatbaar

“De verdiencapaciteit is na corona weliswaar verbeterd, maar nog niet op orde”, zegt André Dolsma van Qredits. “De schulden nemen toe en veel kleinere ondernemers overleven alleen dankzij het inkomen van hun partner.” “Een groot deel van de kleinere bedrijven is nu eigenlijk niet levensvatbaar”, aldus Lex van Teeffelen, lector mkb-financiering aan de Hogeschool van Utrecht.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van het Nederlandse kleinbedrijf technisch failliet was op 1 juni 2021. Voor deze ondernemers levert de verkoop van activa te weinig op om de schulden te voldoen. Vooral starters, ondernemers zonder personeel en de horeca hebben het erg zwaar. Bijna de helft van deze groep verdient minder dan een bijstandsuitkering.

Door de lage inkomsten en kleine marges heeft het mkb ook te weinig ruimte om te investeren in vernieuwingen. Minder dan 30 procent investeert meer dan een tiende van de omzet en slechts 8 procent investeert meer dan een kwart. Dat laatste percentage is nu lager dan begin 2021, toen de pandemie nog in volle hevigheid woedde.

“Eerst krijgen de ondernemers de cijfers terug van hun boekhouder, dan rekken ze tijd”, zegt Van Teeffelen. Hij verwacht dat het aantal bedrijfsbeëindigingen in het eerste en tweede kwartaal van 2022 zal stijgen. “In juni gaan de ondernemers rekenen met de belasting die ze vanaf oktober moeten terugbetalen en zien ze dat het echt niet uit kan.”

Veel hulpverzoeken

Hulporganisaties zoals de MKB Noodlijn en MKBDoorgaan zien hulpverzoeken toenemen. “Het aantal is sinds augustus verdubbeld” zegt Jacqueline Zuidweg van de hulplijn. Volgens MKBDoorgaan heeft tussen de 10 en 40 procent van het kleinbedrijf grote financiële problemen. Schuldeisers kloppen weer aan en bedrijven moeten daarnaast uitgestelde belastingen en sommige steunmaatregelen terugbetalen. Banken innen aflossingen en huurbazen geven geen kortingen meer.

Angst voor ketenrisico

Volgens Zuidweg hebben ondernemers de neiging om te lang door te gaan. “Ze moeten zich laten adviseren en vooral op tijd stoppen. Anders lopen de schulden op en dreigen persoonlijke faillisementen.” Van Teeffelen beaamt dit: “het stressniveau van kleine ondernemers ligt nog steeds veel te hoog. Daardoor nemen ze slechte beslissingen, bijvoorbeeld door een nieuwe lening te nemen in plaats van te stoppen en in loondienst te gaan.”

Financieringsplatfrom Bridgefund ziet veel aanvragen voor overbruggingskredieten binnenkomen. CEO Julian van de Steeg vreest dat faillissementen van zwakke bedrijven ook gezonde ondernemingen zal meetrekken, het zogenoemde ketenrisico. Als een klant omvalt worden de rekeningen niet meer voldaan en komen ook andere ondernemingen in problemen. “In onze portefeuille zit al een aantal bedrijven dat schuldloos failliet is gegaan.”