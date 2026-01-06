Voorlopige aanslag inkomstenbelasting komt eraan

Deze maand ontvangen veel ondernemers de voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Hiermee kun je als ondernemer de inkomstenbelasting vooraf betalen. Dit voorkomt dat je achteraf in één keer een groot bedrag moet betalen.

Ondernemers met een eenmanszaak betalen inkomstenbelasting over hun winst. De hoogte hangt af van de winst en van de aftrekposten waarvan je als ondernemer gebruik mag maken. De belastingdienst stuurt deze maand een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Dit is een schatting van de inkomstenbelasting voor dit jaar.

Hiermee kun je de inkomstenbelasting alvast vooruit betalen, gedurende het jaar. Dit kan in elf termijnen of in één keer. Na het eind van het jaar doe je de belastingaangifte en ontvang je een definitieve aanslag, waarin de voorlopige aanslag is verrekend.

Controle nodig om verrassingen te voorkomen

De voorlopige aanslag wordt gebaseerd op de laatste definitieve aanslag of de voorlopige aanslag 2025. Als er veel is veranderd in je persoonlijke of financiële situatie kun je dit doorgeven via de portaal Mijn Belastingdienst. Dit voorkomt dat de definitieve aanslag aan het eind van dit jaar hoger uitvalt.

De voorlopige aanslag kan worden aangepast via Mijn Belastingdienst

Startende ondernemers kunnen het zelf aanvragen

Startende ondernemers krijgen meestal geen voorlopige aanslag, omdat de Belastingdienst nog geen inschatting kan maken van de winst. Wil je wel graag alvast de inkomstenbelasting vooruit betalen? Vraag dan de voorlopige aanslag voor je onderneming zelf aan, via Mijn Belastingdienst.