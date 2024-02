Aftrekbare zakelijke kosten gebruiken in je aangifte

Vanaf 1 maart is het weer tijd voor de belastingaangifte. Als ondernemer ben je niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Wanneer dit wel zo is, kun je gebruikmaken van aftrekbare zakelijke kosten. Maar je moet de regels over deze kosten wel goed kennen.

Tussen 1 maart en 1 mei moeten alle belastingplichtigen de aangifte inkomstenbelasting doen. Heb je een eigen bedrijf en sta je ingeschreven bij de KvK? Zelfs dan ben je niet altijd ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Vul van tevoren de OndernemersCheck van de Belastingdienst in. Aan de hand van bepaalde voorwaarden bepaalt de Belastingdienst of je de aangifte inkomstenbelasting als ondernemer moet invullen. Je voert dan je inkomsten in als ‘Winst uit onderneming’.

Aftrekposten voor ondernemers

Als ondernemer mag je zakelijke kosten aftrekken van je opbrengsten. Hierdoor betaal je minder belasting. Maar over welke kosten gaat dit precies? En hoe werkt het invoeren van deze kosten?

Alleen zakelijke kosten zijn aftrekbaar. Een privételefoonabonnement is bijvoorbeeld niet aftrekbaar, maar zakelijke gesprekken die je via dat abonnement voert wel.

Aangeschafte bedrijfsmiddelen die minder dan 450 kosten, mag je meteen aftrekken. Als de aanschafwaarde hoger is moet je deze aankoop afschrijven. Je trekt dan elk jaar een deel van de kosten af.

Opstartkosten van je bedrijf mag je ook aftrekken.

Als je btw op je kosten kunt aftrekken in de btw-aangifte, moet je de kosten die je maakt zónder btw invoeren. Als je de btw niet in de btw-aangifte aftrekt, moet je de kosten met btw in je aangifte inkomstenbelasting zetten.

Bewaar de bonnen en facturen van je zakelijke kosten. Je moet dit bewijs aan de belastingdienst kunnen laten zien.

Webinar met extra uitleg

Op de website van de Belastingdienst staat een volledig overzicht van mogelijke aftrekposten voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld ook aan de bijtelling van een auto. Om zzp’ers te ondersteunen bij deze aangifte organiseert de belastingdienst op 5 maart een webinar. Deze is ook na afloop terug te kijken.