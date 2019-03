Startup-generator Antler lanceert in Amsterdam

De internationale startup-generator Antler komt naar Amsterdam. Nadat het succesvolle programma’s runde in Stockholm en Singapore, gaat het nu naar Londen, Sidney en onze hoofdstad. Antler onderscheidt zich van andere startup-accelerators, doordat het zich echt richt op individuen met ondernemerspotentieel in plaats van beginnende bedrijven.

Antler zegt op zoek te zijn naar uitblinkende personen om disruptieve techbedrijven op te richten. Het wil hen hierbij helpen door de belangrijkste hindernissen weg te nemen die ontstaan bij het ondernemer worden. Deelnemers aan het programma van Antler worden geholpen bij het vinden van mede-oprichters en het opzetten van een startup met internationale groeipotentie.

Brug slaan tussen onderbenutte ondernemers en techbedrijven

De oprichters van Antler zeggen het bedrijf gestart te zijn om een brug te slaan tussen enerzijds onderbenut menselijk kapitaal en anderzijds de potentie van techbedrijven om snel te groeien. Het eerste door Antler opgezette programma vond vorig jaar plaats in Singapore en dit leidde tot dertien snelgroeiende techbedrijven.

‘Investeerders laten gat voor startkapitaal achter’

Nu wordt het programma in meer steden opgezet, waaronder dus Amsterdam, waar ze in mei zullen beginnen. “De bruisende Amsterdamse startupscene biedt de ideale voedingsbodem voor ons. Aan de ene kant hebben verschillende accelerators en incubators de weg voor ons geplaveid. Aan de andere kant zijn investeerders aan het opschalen en laten een gat voor startkapitaal achter”, zo zegt Youri Doeleman, partner bij Antler in Nederland.

Vooral op zoek naar personen, minder naar bedrijfsideeën

Doeleman legt verder uit vooral op zoek te zijn naar mensen en niet naar een bedrijfsidee an sich. “Dit geeft ruimte om personen met verborgen potentieel te vinden. Veel van hen maken nooit de sprong naar het ondernemerschap of doen dat niet succesvol vanwege – onder andere – het ontbreken van een goede partner. We willen deze mensen in staat stellen om de sprong te wagen en bedrijven op te bouwen die een positieve impact hebben op de maatschappij.”

Het Antler-programma

Het programma bestaat uit twee fases die samen vijf maanden in beslag nemen. In de eerste fase wordt een mede-oprichter gezocht en wordt er een goed businessconcept vormgegeven. Ook ontvangt elke deelnemer een beurs van zo’n 2500 euro per maand. Aan het eind van de eerste fase moeten de teams hun bedrijf pitchen voor een pre-seedinvestering.

Komen ze hier doorheen, dan worden ze nog eens drie maanden lang ondersteund met het bouwen van hun product, het genereren van omzet en het ophalen van hun financieringsronde. Dit gebeurt door de deelnemers te introduceren aan relevante investeerders en markten.

