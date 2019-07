Antler investeert 5 miljoen in startups

Startup-generator en durfinvesteerder Antler heeft in nog geen jaar tijd 5,4 miljoen euro geïnvesteerd in meer dan veertig startups in Europa en Azië. Sinds haar oprichting vorig jaar heeft Antler 450 mensen geholpen om oprichters van startups te worden.

Eerder dit jaar lanceerde Antler in Amsterdam, nadat de startup-generator succesvolle programma’s had lopen in Stockholm en Singapore. De internationaal opererende speler probeert zich te onderscheiden van andere accelerators door zich echt te richten op personen met ondernemerspotentie in plaats van bestaande startups.

13.000 aanmeldingen

Sinds het eind van vorig jaar heeft Antler 5,4 miljoen geïnvesteerd in 44 startups, verspreid over Europa en Azië. Het heeft niet zomaar in deze jonge bedrijven geld gestopt, dat deed het na een uitvoerige selectie uit meer dan 13.000 aanmeldingen. Antler selecteerde hieruit 450 mensen die mochten meedoen aan een programma om een startup op te richten.

Antler lanceerde haar allereerste programma in Singapore en breidde daarna uit naar Stockholm, Amsterdam, Londen, Sydney, New York, Oslo, Nairobi en Addis Ababa. Op deze locatie vinden elk jaar twee programma’s plaats.

Eind dit jaar tot 150 startups geholpen

Tot nu toe heeft Antler dus geld geïnvesteerd in 44 startups; de bedoeling is dat Antler aan het eind van dit jaar in totaal tussen de 100 en 150 nieuwe startups wereldwijd heeft. Met het investeren wil Antler haar missie volbrengen om de drempels voor ondernemer worden weg te nemen.

‘Gedrevenheid belangrijker dan ervaring’

“We geven niet zozeer om een specifieke opleiding of werkervaring, maar richten ons op drie belangrijke elementen: een spike – iets waar je in uitblinkt -, gedrevenheid en doorzettingsvermogen”, zo meldt de accelerator.

Volgens oprichter en CEO Magnus Grimeland is Antler hard op weg om wereldwijd hét platform voor ondernemers te worden. “In slechts zes maanden hebben we honderden ondernemers geholpen met het opzetten van bijzondere en disruptieve bedrijven die nu al een positieve impact op de lokale en globale economie hebben. De doelen die startups normaalgesproken jaren kosten om te bereiken, kunnen we bij Antler dankzij ons ervaren team en adviseurs significant sneller behalen.”

