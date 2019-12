StartupLeap biedt gratis online programma voor techbedrijven

StartupLeap is een nieuwe organisatie, gevormd door elf incubators en ondernemersnetwerken, die een gratis online programma aanbiedt voor startende tech-ondernemers. Het programma start op 10 februari en duurt tien weken.

Het zijn TechLeap (voorheen StartupDelta), The Next Women (Amsterdam), ECE (Rotterdam), UtrechtInc (Utrecht), Novel T (Enschede), SBIC (Noordwijk), Braventures (Noord-Brabant), Dutch SE, UU Center for Entrepreneurship, StartupUtrecht en Inqubator (Leeuwarden) die zich hebben gemeld voor de samenwerking.

‘Iedereen moet techbedrijf kunnen starten’

Onder de noemer StartupLeap bieden zij een door coaches ondersteund programma voor iedereen die een technologiebedrijf wilt starten. Volgens de organisatie maakt het niet uit wat iemands financiële situaties, agenda of beperkingen zijn. Met de middelen en het netwerk van de aangesloten incubators moet volgens hen iedereen een techbedrijf kunnen starten.

‘Incubator niet op elke hoek van de straat’

“Als je voor de eerste keer een techbedrijf wilt opzetten, heeft een gerenommeerde incubator een enorme toegevoegde waarde. Deze zit echter niet op elke hoek van de straat”, zo vertelt UtrechtInc-directeur Jorg Kop. “StartupLeap biedt lessen van de beste sprekers, het verbindt deelnemers aan andere ondernemers en het brengt ze in contact met ervaren startupcoaches en mentoren.”

Lezingen en groepsessies

Tien weken lang worden er diverse lezingen gegeven, met titels als ‘hoe evalueer je startup-ideeën’, ‘hoe bepaal je de prijs’ en ‘hoe en wanneer focus je op groei’? Deze worden gegeven door succesvolle startup-founders. Ook worden er wekelijks groepsessies gehouden met andere startup-founders.

Aanmelden dient te gebeuren voor 3 februari, waarna het gratis programma zal plaatsvinden van 10 februari tot 24 april.

